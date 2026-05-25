Wall Street Journal revela por qué sectores de Trump aún consideran peligrosa a Cuba

Aliados de Trump siguen viendo a Cuba como una amenaza estratégica pese a su deterioro

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El Wall Street Journal (WSJ ) publicó recientemente un extenso análisis histórico que explica por qué sectores de la administración Trump siguen considerando a Cuba una amenaza para Estados Unidos, a pesar de que sus fuerzas armadas son hoy, según el propio diario, «una sombra de lo que fueron».

El argumento central del rotativo es que la memoria de las aventuras militares y de espionaje cubanas durante la Guerra Fría alimenta la visión de Washington sobre la isla, incluso cuando su capacidad operativa actual es mínima.

El WSJ repasa una serie de episodios que marcaron la proyección de poder del régimen castrista.

En 1961, fuerzas cubanas derrotaron a unos 1,400 exiliados entrenados por la CIA en Bahía de Cochinos tras tres días de combate, victoria que consolidó el control de los Castro sobre la isla.

En la Guerra de Yom Kippur de 1973, Cuba envió una brigada blindada con tanques soviéticos T-62 a Siria; unos 180 cubanos murieron y 250 resultaron heridos en duelos de blindados contra fuerzas israelíes.

El despliegue africano fue aún más masivo: más de 400,000 militares y personal de apoyo cubano sirvieron en Angola, el Congo, Etiopía y Argelia durante los años setenta y ochenta, uno de los mayores despliegues de una nación en desarrollo durante toda la Guerra Fría.

En 1979, La Habana fue decisiva en el derrocamiento del dictador nicaragüense Anastasio Somoza, proporcionando entrenamiento, inteligencia y ayuda militar a los guerrilleros sandinistas.

Cuatro años después, en 1983, fuerzas cubanas y estadounidenses combatieron directamente en Granada: 25 cubanos murieron, 59 resultaron heridos y 638 fueron capturados, la mayoría trabajadores de la construcción armados que edificaban un aeropuerto que Washington consideraba una amenaza estratégica.

El artículo también dedica espacio al espionaje cubano en territorio estadounidense.

El WSJ señala que los espías reclutados por La Habana no actuaron por dinero, «sino porque simpatizaban con la revolución».

Los casos más emblemáticos son los de Ana Belén Montes, analista de la Agencia de Inteligencia de Defensa durante 16 años —apodada por sus colegas «Reina de Cuba»— y Manuel Rocha, exembajador estadounidense en Bolivia que espió para Cuba durante más de 40 años desde el Departamento de Estado. Ambos fueron condenados a prisión federal.

El diario también señala la influencia ideológica cubana sobre Venezuela: La Habana fue «clave en el desarrollo del aparato de seguridad e inteligencia de Venezuela» bajo Hugo Chávez, y proporcionó inspiración y respaldo al régimen de Nicolás Maduro.

El WSJ identifica como el golpe más dañino para el régimen cubano la operación militar estadounidense de enero de 2026 que capturó a Maduro en su cuartel general en Caracas.

En ese operativo murieron 32 soldados y agentes de inteligencia cubanos que formaban parte de su escolta personal.

La caída del régimen venezolano también puso fin a los envíos vitales de petróleo a la isla, agravando una crisis energética ya devastadora.

El análisis se publica mientras la administración Trump mantiene a Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo y aplica presión máxima sobre el régimen de Miguel Díaz-Canel.

En enero de 2026, Washington declaró emergencia nacional vinculando a la isla con Rusia, China, Irán, Hezbolá y Hamás.

El FBI reveló en marzo que Cuba también reclutó espías en universidades de la Ivy League, reforzando la narrativa de amenaza de inteligencia activa.

El WSJ resume así la paradoja que define la política de Washington hacia La Habana: «La isla que desafió a Estados Unidos durante décadas podría estar librando su última batalla, asfixiada por la mala gestión económica y la presión creciente de la administración Trump».