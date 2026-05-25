Corredor Maher Salah se corona Campeón Nacional de Cuba y se queda sin medalla por algo insólito

El fondista cubano Maher Salah Mahroos Diez ganó el Campeonato Nacional de Cuba de atletismo pero no recibió medalla alguna como reconocimiento, una situación que él mismo calificó de insólita y que denunció públicamente en Instagram.

«Un campeón nacional sin medalla. Hace unos días estuve corriendo el Campeonato Nacional (Copa Cuba 2026). Muchos se pensarán que esta es la cúspide de un país, pero todo fue un fiasco», relató el atleta en la grabación.

Salah describió el ambiente dentro del estadio como desolador, pero hubo algo mucho peor.

«Las marcas no valieron porque no había luz. Dentro de un estadio que parecía un funeral, la actitud competitiva estaba en cero».

Lo que más indignó al corredor fue la ausencia total de reconocimiento al sacrificio, no solo al suyo, sino al de su entrenador y al de su equipo. El gobierno cubano ya no premia las victorias deportivas.

«Tras haber ganado el famoso Campeonato Nacional de Atletismo, una de las carreras más decepcionantes para mí, simplemente tampoco había ni siquiera una medalla para recompensar el esfuerzo que se había hecho».

El atleta resumió su estado de ánimo con una frase que refleja la contradicción de ser deportista en Cuba hoy: «Simplemente fui campeón nacional y no sabía si reír o echarme a llorar».

En la descripción del video, Salah fue aún más directo.

«Cada vez más los resultados se nos escapan de las manos por pequeñas situaciones que no podemos controlar. Tras largos meses de preparación, esto es una falta de respeto al deporte y al sacrificio de todos los atletas».

La publicación generó una ola de solidaridad entre compañeros y seguidores. «Enfócate en mejorar tus marcas, campeón, no en lo externo. Las medallas se oxidan y se ponen viejas, los resultados perduran», escribió uno de los usuarios. Otro comentó: «La dura realidad manito. Te entiendo profundamente».

Un comentario en la publicación añadió otro dato preocupante: el Memorial Barrientos, la competencia internacional de atletismo más importante celebrada en Cuba, habría sido «suspendido por falta de logística», según señaló un seguidor entre risas amargas.

Eso resulta especialmente significativo porque Salah había depositado en esa cita sus últimas esperanzas: «Me queda una sola oportunidad, en Memorial Barrientos, donde voy a ir a darlo todo, a poner todo el empeño y todo el sacrificio para alcanzar mi plan».

La edición número 75 del Memorial Barrientos estaba programada para el 17 al 19 de junio en La Habana, aunque la posible suspensión por problemas logísticos encajaría con el patrón de precariedad organizativa que denuncia el propio atleta.

Salah es uno de los corredores de fondo y medio fondo más reconocidos del atletismo cubano. En 2025 integró el equipo ganador de relevos mixtos en la Media Maratón por el aniversario 64 del INDER y obtuvo el tercer lugar en la Carrera San Silvestre. En 2022 representó a Cuba en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo en la prueba de 1,500 metros.

El atletismo cubano atraviesa una etapa de dificultades estructurales que se refleja también en el plano internacional. En 2025, solo tres cubanos compitieron en el Mundial de atletismo bajo techo, una cifra que ilustra la mengua del deporte de alto rendimiento en la Isla.