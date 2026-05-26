Pedrito Calvo: «Soy feliz en Cuba con todas sus dificultades»

Pedrito Calvo, uno de los cantantes más emblemáticos de la música popular cubana, reafirmó su decisión de permanecer en la isla en un video publicado en Facebook donde asegura ser feliz a pesar de las penurias que atraviesa el país.

«Yo aquí con todas sus dificultades, yo vivo mi vida. La trabajo, la lucho, porque no hay nada que me caer del cielo. Pero soy feliz porque me gusta el patio este», declaró el legendario vocalista, que cumplió 84 años el pasado 17 de abril.

El cantante también descartó de plano haberse quedado en el extranjero durante alguna de sus visitas al exterior: «Yo si no me quedo en ninguna parte. Y si hubiera querido quedarme, hubiera quedado hace rato en Estados Unidos».

Sus palabras llegan en medio de una de las peores crisis económicas, energéticas y sociales que ha vivido Cuba, con apagones prolongados, escasez de alimentos y un éxodo masivo que ha vaciado familias enteras.

El propio Calvo reconoce ese fenómeno con una mirada nostálgica pero sin amargura: «Los jóvenes están nada más que con la ilusión de partir del avión y eso».

Su familia es un reflejo directo de esa diáspora. El cantante reveló tener 19 nietos y un bisnieto, dispersos entre México, Estados Unidos, España, Italia y Francia.

«Una vez pude reunir a 10. Bueno, bastante. Porque estaban chiquitos también, estaban en Cuba. Pero ya cuando cogieron tamaño bola... Hicieron así», contó con humor sobre la imposibilidad de reunirlos a todos.

En la misma entrevista, Calvo habló sin rodeos de su agitada vida sentimental.

Admitió haber tenido relaciones de entre 15 y 17 años de duración, dentro de las cuales tuvo entre tres y cuatro hijos adicionales.

Según datos biográficos, el cantante ha estado casado cinco veces y tiene 21 hijos en total.

Sobre su éxito con las mujeres, el artista lo atribuye al trato: «Yo la conquisto porque el trato, el trato de hablarle con delicadeza, con belleza. Siempre amándola, siempre seduciéndola».

Las declaraciones no son las primeras que generan debate en torno a su figura.

En febrero de 2023, su presencia en una fiesta privada en Miami desató una fuerte polémica en el exilio cubano, cuando el presentador Alexander Otaola abandonó el evento al verlo y la actriz Susana Pérez respaldó esa postura argumentando que «en este exilio hay mucho mucho dolor».

Las nuevas declaraciones de Calvo reafirmando su arraigo a Cuba son susceptibles de reavivar ese debate entre quienes lo ven como un ícono cultural y quienes lo perciben como una figura vinculada al régimen.

Nacido en Guanabacoa en 1942, Calvo fue vocalista de Los Van Van durante casi tres décadas, agrupación con la que ganó un Grammy Latino en el año 2000, antes de fundar su propio proyecto, La Nueva Justicia.