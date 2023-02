Desata la polémica presencia de Pedrito Calvo en fiesta de Miami

El influencer Alex Otaola ha desatado polémica luego de supuestamente retirarse de una fiesta en Miami debido a la presencia del legendario intérprete Pedrito Calvo.

“He encontrado a Pedrito Calvo en la fiesta de cumpleaños de Bis la Médium. Lo encaré y no supo que contestar. #MeFuí #verguenzacontradinero”, escribió Otaola el sábado en su perfil de Facebook.

Otaola dijo que no se quedó en la fiesta anoche para no tener que compartir con el cantante, a quien califica como un defensor de la dictadura.

“Por suerte no me quede en la fiesta anoche. Ver el sancochero bailando con Pedrito Calvo es vomitivo”, añadió en otro post.

En reacción al post del influencer, el cantante Eduardo Antonio publicó una foto suya con el exmiembro de Van Van.

“Que no pensemos iguales no quiere decir que él no sea una estrella de la música cubana con la que todos hemos bailado por décadas. Ahora mi posición es la libertad para todos los cubanos. Libertad para cuba”, escribió el Divo de Placetas junto a la imagen.

El apoyo de Eduardo Antonio a Calvo desencadenó a su vez la respuesta de Otaola, quien aseguró que el Divo de Placetas no estará más en uno de sus shows.

“Con tremenda vergüenza ante ustedes; debo comunicar que El Divo, deja de formar parte de la Hora Karaola. Fue una decisión que he tomado como productor ejecutivo del show”, escribió Otaola en Facebook.

La página del influencer, Cubanos por el Mundo, precisa que “Alexander Otaola decidió romper relaciones con el cantante cubano Eduardo Antonio, conocido por el Divo de Placetas”.

Pedrito Calvo llegó a la fiesta de cumpleaños de Bis la Médium, astróloga televisiva e influencer, acompañado de su hijo Pedrito Calvo Jr, quien presuntamente cantaría durante la velada.

La mayoría de los comentarios en los posts con que ha agitado el avispero el conocido influencer de Miami, conocido por sus campañas en contra de los artistas que, a su entender, mantienen vínculos con el régimen de La Habana, celebran la postura radical de Otaola y lo conminan a mantener su “cruzada contra la dictadura”.