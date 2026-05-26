Embajada de EE.UU. en Cuba invita a los cubanos a hablar sobre libertad por el 250 aniversario de Estados Unidos

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La Embajada de Estados Unidos en Cuba lanzó una convocatoria pública dirigida a los cubanos para que participen en la campaña #Freedom250 a través de su página oficial de Facebook, en el marco de la conmemoración del 250 aniversario de la independencia estadounidense, que se celebrará el próximo 4 de julio de 2026.

«Este año hemos estado conmemorando #Freedom250, y en menos de dos meses celebraremos el 4 de julio y los 250 años de los Estados Unidos. Queremos que seas parte de esta celebración», publicó la misión diplomática.

La convocatoria invita a los cubanos a compartir un mensaje, un video corto de no más de 30 segundos, una foto o una frase sobre la libertad o sobre la relación histórica entre Cuba y Estados Unidos.

«Si pudieras enviar un mensaje sobre '#Freedom250', o sea libertad, o sobre la relación histórica de Cuba con USA, ¿qué dirías? Puede ser una frase, un deseo o una idea… algo que te salga del corazón», señaló la embajada.

Los mensajes pueden enviarse como comentarios en la publicación de Facebook o al correo HavanaMedia@state.gov, y la embajada anunció que publicará una selección de ellos el propio 4 de julio.

#Freedom250 es una campaña global del Departamento de Estado ejecutada a través de toda su red de embajadas en el mundo como herramienta de diplomacia pública para conmemorar el semiquincentenario de la independencia estadounidense (1776-2026).

En Cuba, la campaña adquiere una dimensión especialmente simbólica dado el contexto político de la isla, donde la libertad de expresión está severamente restringida por la dictadura.

La embajada ha utilizado la etiqueta #Freedom250 desde enero de 2026, vinculándola con figuras históricas cubanas.

En ese mes, el encargado de negocios Mike Hammer la empleó con motivo del natalicio de José Martí, afirmando que el prócer «inspira la realización de una Cuba libre, digna y próspera» para todos los cubanos.

En febrero de 2026, Hammer entregó al obispo de Holguín una réplica de la Campana de la Libertad como parte de los actos conmemorativos del aniversario, y este mes la embajada volvió a reivindicar a Martí en el contexto de la campaña a menos de dos meses del 4 de julio.

El antecedente más inmediato de esta convocatoria es la represión que ejerció el régimen cubano contra la celebración del 4 de julio de 2025 organizada por la propia embajada.

En aquella ocasión, la Seguridad del Estado detuvo y vigiló a activistas y opositores que intentaron asistir al evento, entre ellos Berta Soler, Oscar Elías Biscet y Camila Acosta.

El gobierno cubano también amenazó con expulsar a Hammer por sus reuniones con opositores, religiosos y miembros de la sociedad civil, una presión que no ha detenido la actividad diplomática pública de la misión.

En ese contexto, la invitación de 2026 —que pide a los cubanos hablar públicamente sobre libertad— cobra una carga política significativa en un país donde expresar ese tipo de ideas puede tener consecuencias.

«El próximo 4 de julio estaremos publicando algunos de sus mensajes», concluyó la embajada, tendiendo así un puente simbólico entre la sociedad civil cubana y la conmemoración del aniversario más importante en la historia reciente de Estados Unidos.