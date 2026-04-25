Trump ordena pintar de "azul bandera estadounidense" la piscina del Monumento a Lincoln

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El presidente Donald Trump anunció que la Piscina Reflectante del Memorial Lincoln será recubierta con una pintura de grado industrial en el tono "azul bandera americana", y confirmó que los trabajos ya estaban en marcha al momento del anuncio.

El proyecto cubrirá el granito de décadas que actualmente reviste el fondo de la piscina, instalado originalmente en 1923. Acorde a CBS News, Trump explicó que la iniciativa surgió tras el comentario de un amigo alemán que visitó Washington y le dijo que el agua lucía sucia.

El mandatario reconoció que inicialmente quería pintarla de color turquesa "como en las Bahamas", pero que un contratista le sugirió el azul de la bandera estadounidense como alternativa más apropiada.

El costo del recubrimiento ronda 1,5 millones de dólares y se espera completar la obra en aproximadamente una semana, con el objetivo de tenerla lista antes del 4 de julio de 2026, fecha del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Trump justificó la decisión también en términos económicos: reemplazar el granito habría costado unos 301 millones de dólares y tomado al menos tres años, según sus propias estimaciones.

El secretario del Interior, Doug Burgum, respaldó públicamente el proyecto al publicar en X una fotografía de un trabajador aplicando el recubrimiento azul con el Lincoln Memorial de fondo, con el mensaje: "¡Las renovaciones están en marcha! Gracias al presidente por invertir en nuestra capital. ¡La Piscina Reflectante está a punto de lucir mejor que nunca!".

La piscina había sido sometida a una renovación mayor de 34 millones de dólares en 2012, que incluyó un nuevo sistema de suministro de agua con filtración por ozono, reemplazo de senderos y mejoras de iluminación. Desde entonces solo había recibido reparaciones menores y limpiezas periódicas para eliminar algas y escombros.

Este proyecto se enmarca en una serie de obras de renovación y construcción que la administración Trump impulsa en Washington D.C. de cara a las celebraciones del 250 aniversario, conocidas como America250.

Entre esos proyectos destaca la polémica renovación del Ala Este de la Casa Blanca, que incluye un salón de baile estatal de 400 millones de dólares financiado por donantes privados —entre ellos Meta, Apple, Google y Amazon— y aprobado por la Comisión Nacional de Planificación de la Capital con voto de ocho a uno el 2 de abril.

La administración también anunció la construcción de un Arco de Triunfo de 250 pies de altura —más del doble de la altura del propio Lincoln Memorial— entre la estatua de Lincoln y el cementerio de Arlington, con una figura de la victoria alada en su cúspide y leones dorados en su base.

La Piscina Reflectante, construida en la década de 1920 y diseñada por Henry Bacon, mide 618 metros de largo y 51 metros de ancho, y es uno de los escenarios más icónicos de la capital estadounidense: allí pronunció Martin Luther King Jr. su discurso "Tengo un sueño" en 1963.