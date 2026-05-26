Rubio ve en la caída del régimen cubano «el legado» de su carrera política, según The Guardian

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, considera que derrocar al régimen cubano es el objetivo central de su carrera y lo que definirá su legado político, según un extenso perfil publicado por The Guardian.
El artículo, firmado por Andrew Roth desde Washington, describe la campaña de «máxima presión» que lidera Rubio contra La Habana como la culminación de una persecución personal que abarca décadas, impulsada por su condición de hijo de inmigrantes cubanos y por la posición de influencia sin precedentes que ocupa en la administración Trump.
«Todos los caminos han llevado a Cuba para Rubio», dijo al medio una persona que lo conoce desde su etapa como político local en el sur de Florida.
«Ha querido esto durante mucho tiempo y ahora finalmente tiene la autoridad para lograrlo», recalcó.
Rubio ocupa simultáneamente los cargos de secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, una concentración de poder inusual que le ha permitido moldear la política exterior estadounidense hacia América Latina.
Juan Sebastián González, ex director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental bajo la administración Biden, fue directo en su valoración: «Fundamentalmente, Rubio es el creyente en la administración, y para un secretario de Estado y asesor de seguridad nacional que ha sido excluido de prácticamente todas las grandes carteras de política exterior excepto las Américas, este es su legado».
En un video publicado en español el Día de la Independencia de Cuba, Rubio les dijo a los cubanos que «actualmente, lo único que se interpone en el camino de un futuro mejor son quienes controlan tu país».
La ofensiva estadounidense se ha intensificado en múltiples frentes.
El portaaviones USS Nimitz y su grupo de ataque llegaron al Caribe sur el pasado miércoles como demostración de fuerza.
Axios reportó, citando funcionarios de la administración, que Cuba había adquirido más de 300 drones militares y consideraba usarlos contra la base de Guantánamo, barcos estadounidenses o blancos en Florida.
Rubio afirmó ante la prensa que Cuba representa una amenaza inminente para la seguridad nacional: «La Habana no solo tiene armas adquiridas de Rusia y China, sino que también alberga presencia de inteligencia rusa y china en su territorio».
El presidente Trump fue igualmente contundente desde el Despacho Oval: «Otros presidentes han mirado esto durante 50, 60 años... y parece que yo seré quien lo haga. Me alegraría hacerlo».
Desde enero de 2026, Washington ha acumulado más de 240 sanciones contra Cuba, con impacto severo sobre las importaciones energéticas.
La isla sufre apagones de hasta 20 horas diarias en partes de La Habana, y el ministro de Energía cubano admitió que el país no tenía «absolutamente nada de combustible, de diésel».
Adolfo Franco, estratega republicano que dirigió el programa de asistencia exterior de EE.UU. a Cuba bajo la administración Bush, subrayó la magnitud histórica del momento: «Está en una posición de influencia que ningún otro cubanoamericano ha tenido jamás. Si Cuba sobrevive este período y el sistema continúa, creo que el secretario Rubio lo vería como un fracaso colosal de su mandato».
Sin embargo, no todos comparten el entusiasmo. El senador demócrata Chris Murphy, miembro del comité de relaciones exteriores, advirtió sobre los riesgos de la presión de los «halcones de Cuba» dentro de la administración, y cuestionó la inteligencia filtrada como posible pretexto para una intervención militar.
González, por su parte, lanzó la advertencia más inquietante sobre el escenario que se avecina: «El riesgo ahora mismo no es realmente que la presión fracase, sino que tenga éxito y no haya nada que amortigüe la caída. No hay ningún plan sobre qué viene después».
Preguntas frecuentes sobre la estrategia de Marco Rubio hacia Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el objetivo principal de Marco Rubio respecto a Cuba?
Marco Rubio considera que derrocar al régimen cubano es el objetivo central de su carrera política y lo que definirá su legado. Su campaña de "máxima presión" busca generar un cambio de régimen en la isla, apoyándose en su influencia en la administración estadounidense y en su experiencia personal como hijo de inmigrantes cubanos.
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¿Cómo percibe Estados Unidos la amenaza de Cuba en términos de seguridad nacional?
Estados Unidos percibe a Cuba como una amenaza creciente debido a la adquisición de drones militares y la presencia de infraestructura de inteligencia rusa y china en la isla. Rubio ha afirmado que Cuba representa una amenaza inminente para la seguridad nacional, en parte por sus vínculos con Rusia e Irán y por el potencial uso de drones contra objetivos estadounidenses.
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¿Qué medidas ha tomado la administración Trump respecto a Cuba en 2026?
Desde enero de 2026, Washington ha acumulado más de 240 sanciones contra Cuba, afectando severamente las importaciones energéticas y causando apagones prolongados en la isla. Además, la administración ha intensificado las operaciones militares en el Caribe y ha reforzado la presencia de tropas y sanciones económicas.
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¿Qué papel juega la cooperación entre Cuba, Rusia e Irán en la actual escalada de tensión?
La cooperación militar entre Cuba, Rusia e Irán es una de las principales preocupaciones para Estados Unidos. La adquisición de drones militares y la presencia de asesores militares iraníes en La Habana son considerados factores desestabilizadores que podrían justificar una acción militar estadounidense, según analistas y funcionarios estadounidenses.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.