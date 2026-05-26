Solo dos presos políticos de los 2,010 indultados por el régimen cubano

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Solo dos presos políticos reconocidos por organizaciones de derechos humanos aparecen entre los 2,010 sancionados beneficiados por el indulto que Miguel Díaz-Canel firmó el 3 de abril, según se revela al contrastar la lista publicada en la Gaceta Oficial con las bases de datos de Prisoners Defenders y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

La lista nominal completa, publicada como anexo del Decreto Presidencial 1212/2026, llegó casi dos meses después del anuncio oficial del indulto, lo que impidió durante ese tiempo cualquier verificación independiente.

Los únicos presos políticos identificados hasta ahora son Iván Leydis Acosta Matos, de 25 años, y Kevin Lay Laureido Rojas.

Acosta Matos fue detenido el 12 de junio de 2023 "tras manifestarse de manera pacífica contra el Gobierno de Cuba en un espacio de esparcimiento y recreación", según Prisoners Defenders.

Laureido Rojas, por su parte, fue detenido y enjuiciado por un tribunal militar por negarse a cumplir el Servicio Militar Activo (SMA), según el OCDH.

El decreto no aclara cuántos de los 2,010 beneficiados habían sido excarcelados efectivamente antes de su publicación, bajo qué condiciones salieron de prisión ni si permanecen sujetos a vigilancia, restricciones o amenazas de revocación.

Hasta las 8:00 pm del lunes, ninguna organización de derechos humanos había identificado a otros presos políticos en el listado, aunque el documento oficial incluye unos 95 ciudadanos con causas vinculadas a la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana.

La demora en publicar la lista fue señalada por organizaciones como un mecanismo de opacidad deliberado. Cubalex cuestionó desde el 3 de abril la falta de transparencia y garantías para los presos políticos en el proceso.

Amnistía Internacional advirtió el 15 de abril que las excarcelaciones anunciadas seguían marcadas por "falta de transparencia y discrecionalidad" y reclamó la liberación "inmediata e incondicional" de todas las personas detenidas por motivos políticos.

El propio decreto excluía explícitamente los llamados "delitos contra la autoridad", categoría que las autoridades cubanas aplican habitualmente a manifestantes y disidentes, lo que en la práctica blindó la exclusión de la mayoría de los presos políticos.

El opositor José Daniel Ferrer acusó al régimen de usar el indulto para "salir del aprieto" sin resolver la situación de fondo, mientras que el senador estadounidense Rick Scott lo calificó de "esquema para ahorrar dinero" y denunció que "ni un solo preso político" fue liberado.

El indulto fue presentado oficialmente el 2 de abril como "un gesto humanitario y soberano" en el contexto de la Semana Santa, en medio de una presión diplomática de Washington que ese mismo mes dio un ultimátum de dos semanas a Cuba para liberar a presos políticos de alto perfil como condición para avanzar en las relaciones bilaterales.

Este es el segundo indulto en lo que va de 2026 y el quinto desde 2011, período en el que el régimen ha beneficiado a más de 11,000 personas mediante estas medidas, sin que ninguna haya supuesto una amnistía real para los presos políticos. Prisoners Defenders contabilizaba 1,214 presos políticos en Cuba a finales de febrero de 2026.