Divan y su pareja, madre de sus dos hijos, se separan: "Siempre seremos familia"

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Sailly Francisco Casas, la pareja del cantante cubano Divan, confirmó públicamente la separación de ambos a través de una ronda de preguntas en sus historias de Instagram, donde sus seguidores le preguntaban por qué ya no publicaba fotos junto al artista.

La joven cubana no dejó lugar a dudas en su respuesta: «Me hacen muchísimo esta pregunta entonces se las voy a contestar, creo que ya es hora. Diván y yo terminamos nuestra relación de pareja hace ya unos meses, seguimos teniendo buena relación y comunicación por nuestros niños que son lo más importante, siempre seremos familia».

@saillyafrancisco / Instagram

Sailly no precisó la fecha exacta de la ruptura, pero dejó claro que la separación ocurrió meses antes de esta confirmación pública, que llegó motivada por la insistencia de sus seguidores ante la ausencia de publicaciones conjuntas con el cantante.

La pareja estuvo junta varios años y tiene dos hijos pequeños en común. Su historia de amor se hizo pública en diciembre de 2022, cuando Divan celebró su primer aniversario junto a Sailly, captando rápidamente la atención de los seguidores del cantante y convirtiéndose en una de las parejas más seguidas del entretenimiento cubano.

El siguiente gran hito llegó en febrero de 2023, cuando anunciaron que esperaban su primer hijo, noticia que compartieron el día de San Valentín y que emocionó a sus seguidores.

En junio de ese mismo año nació Iren, su primogénito, y la familia creció de nuevo en septiembre de 2024 con la llegada de su segundo hijo, a quien Sailly llamó «mi otro principito» en redes sociales.

En abril de 2024, Divan, Sailly y su hijo mayor visitaron juntos la Virgen de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba, una imagen que quedó grabada en la memoria de sus seguidores.

Divan, cuyo nombre real es Iván Sotelo Soto, es uno de los cantantes urbanos cubanos más reconocidos de su generación. Nacido en La Habana el 2 de diciembre de 1995, comenzó a componer desde los cinco años y grabó su primer tema a los 14. A lo largo de su carrera ha publicado cuatro álbumes de estudio y ha colaborado con artistas como El Chacal, Jacob Forever, El Micha, Leoni Torres y Ky-Mani Marley.

Entre sus mayores éxitos figuran «Lo aprendió conmigo», «Pelearnos un ratico» y «Nadie más», los tres certificados como discos de oro por la RIAA, el organismo que mide las ventas y reproducciones de la industria musical en Estados Unidos.

En 2025, el artista lanzó el tema «Tan Lejos», descrito como una balada de desamor dentro de su proyecto «Música Linda», una canción que, a la luz de la separación ahora confirmada, cobra un significado distinto al que muchos le atribuyeron en su momento.

Hasta ahora, Divan no se ha pronunciado públicamente sobre el fin de la relación, y todo indica que ambos han optado por mantener la discreción en beneficio de sus dos hijos.