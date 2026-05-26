"Cuba se quedó atrapada en una ideología", opina periodista dominicano

El periodista y analista político dominicano Manuel Cruz afirmó en el programa "El Sol de la Mañana", de ZOL 106.5 FM, que Cuba se quedó atrapada en una ideología mientras el resto del mundo avanzó guiado por el pragmatismo geopolítico y los intereses económicos.

Cruz ancló su argumento en la crisis de los misiles de 1962, y citó el libro "Cien horas con Fidel", del periodista Ignacio Ramonet, donde el propio Fidel Castro admitió que se enteró por la prensa del acuerdo secreto entre la URSS y Estados Unidos para retirar los misiles soviéticos de Cuba.

"No solamente nos enteramos por la prensa, ni siquiera se nos consultó nada a nosotros", habría dicho Fidel según ese libro, en palabras citadas por Cruz.

Para el analista dominicano, ese episodio debió ser el punto de inflexión que llevara a La Habana a reformarse tras el colapso soviético de 1991: "Ese debió ser el mensaje, el punto de partida para que a partir de la caída de la Unión Soviética en el 91, Cuba hiciera lo que tenía que hacer, como hicieron otros países".

Cruz señaló que tras la debacle socialista, los países de Europa Oriental se integraron a la OTAN y adoptaron el modelo occidental, mientras Cuba optó por mantenerse anclada en el sistema.

El periodista utilizó tres ejemplos de pragmatismo geopolítico para contrastar con la Isla.

Vietnam: pese a haber sufrido una guerra devastadora con Estados Unidos, hoy mantiene una balanza comercial bilateral que supera los 170,000 millones de dólares anuales con ese país.

República Dominicana, que fue invadida dos veces por Estados Unidos y hoy lo tiene como su principal socio comercial.

Y China, que pese a ser considerada el rival global de Washington mantiene la relación comercial bilateral más importante del mundo.

Frente a esos ejemplos, Cruz fue categórico: "Cuba sigue metido todavía en una ideología. No, no. Eso es un disparate".

El analista también desmontó el argumento del embargo como causa principal de la crisis cubana, al que llamó directamente "el mito del bloqueo": "Ustedes decidieron quedarse así. Y por eso está esa hambre".

Y añadió: "Lo del cuento comunista, eso es un cuento. Cuba no es interesante para Estados Unidos ni por Raúl Castro ni por nada de eso".

Sus palabras resuenan con fuerza en un contexto de crisis humanitaria agravada en la Isla. Una encuesta reciente reveló que uno de cada tres familias pasa hambre en Cuba, con el 33.9 % de los hogares cubanos reportando hambre en 2025 y el 94.9 % de los participantes afirmando haber perdido algún grado de acceso a la compra de alimentos.

El régimen, en cambio, acusa a Estados Unidos de intentar rendir a Cuba por hambre, manteniendo el embargo como explicación central de sus fracasos, una narrativa que organismos independientes y analistas como Cruz rechazan de forma sistemática.

La Constitución cubana de 2019 define al Partido Comunista como "vanguardia organizada de la nación cubana" y establece el socialismo como sistema político irrevocable, lo que ilustra la rigidez ideológica que Cruz critica.

"La geopolítica no tiene sentimiento ni tiene corazón", concluyó el periodista dominicano, resumiendo en una frase la tesis central de su intervención.