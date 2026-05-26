Cubanos estallan con Díaz-Canel: «Estamos como el pueblo más pobre de África»

Basura invade acera y calle en el costado del antiguo Teatro Musical de La Habana (Imagen de referencia)

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Miguel Díaz-Canel desató una avalancha de críticas en redes sociales tras publicar un mensaje por el Día de África en el que celebraba la «herencia africana» de los cubanos, mientras miles de sus compatriotas cocinaban con carbón bajo apagones de hasta 20 horas.

En su publicación, el gobernante escribió que «el valor y la alegría en la resistencia que caracterizan a los cubanos, tienen mucho de la brava herencia africana, de aquellas mujeres y hombres que fueron forzados a salir del continente africano como esclavos y sembraron en Cuba y en otras tierras de América su poderosa cultura original».

La respuesta de los cubanos fue inmediata y contundente.

«Ay Dios mío, qué cosas tiene la vida, presidente. Usted celebrando el día de África y yo cocinando con carbón y con 20 horas de apagón como si viviera en el pueblo más pobre de África», escribió uno de los comentaristas.

Otro internauta apuntó directamente a la contradicción del discurso oficial: «Señor presidente, ¿Esclavos de África? ¿Y cómo le llamamos a los cubanos que usted y los suyos tienen sometidos por casi siete décadas, viviendo en una extrema miseria, hambruna y pobreza? ¿Esclavos del siglo XXI?».

La ironía sobre las misiones médicas también ocupó un lugar central en los comentarios.

«Condena legítimamente la esclavitud del pasado, pero vende las misiones médicas actuales quedándose con el 80% del salario de los profesionales y prohibiendo su regreso si desertan. Menos discursos sobre el pasado y más derechos humanos en el presente», señaló otro usuario.

Otro fue más directo: «Cínico. Los africanos fueron esclavizados por imperios extranjeros; los cubanos hoy son rehenes de su propio gobierno. No confunda resistencia con la obligación de sobrevivir a su incompetencia. Cuba lo que quiere es libertad, no más consignas».

Varios comentarios denunciaron la situación concreta que vive la isla en este momento. Un cubano alertó que la zona de Boca de Camarioca, en Matanzas, llevaba «más de 70 horas sin corriente, sin agua y sin comunicación» al momento de la publicación de Díaz-Canel.

Ese testimonio coincide con los datos del colapso eléctrico que atraviesa Cuba: ese mismo domingo, la Unión Eléctrica reportó una disponibilidad de apenas 1,133 MW frente a una demanda de 2,700 MW, con un déficit proyectado de 2,147 MW para el horario pico nocturno.

La crisis alimentaria agrava el cuadro. Según encuestas citadas en mayo de 2026, el 33,9% de los hogares cubanos reportó haber pasado hambre en 2025, y el 96,91% de la población no tiene acceso adecuado a alimentos.

Algunos comentaristas recordaron además que en Angola murieron miles de cubanos enviados a pelear en una guerra ajena durante las intervenciones militares de la era Castro, otro capítulo de la relación del régimen con África que los cubanos no olvidan.

«Nadie está celebrando en Cuba. Su desastroso régimen de los últimos 67 años debe dimitir ahora», resumió otro comentarista, condensando el sentir de quienes respondieron al post del gobernante.