Dolor e indignación en Cuba: roban juguetes y destrozan tumba de una niña fallecida

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Una madre cubana denunció este miércoles la profanación de la tumba de su hija en el Cementerio Municipal de Encrucijada, municipio de Villa Clara, en un hecho que resulta indignante.

Laura Daikelin Rodriguez Pacin publicó en Facebook que desconocidos arrancaron los peluches, juguetes y objetos decorativos que ella colocaba con amor en la tumba de su hija Yeily de la Caridad Crespo Rodríguez, además de destrozar la sepultura.

«Hoy recibí una de las noticias más dolorosas, desgarradoras e indignantes que una madre puede recibir: profanaron la tumba de mi hija Yeily de la Caridad Crespo Rodríguez. Le arrancaron sus peluches, sus juguetes y cada detalle que con tanto amor yo le llevaba», escribió la madre.

Rodriguez describió el impacto de encontrar la tumba destruida con palabras que conmovieron a quienes las leyeron: «Cuando llegué y vi su tumba rota, vacía y sin sus juguetes, sentí como si me arrancaran a mi hija de los brazos por segunda vez».

La madre señaló que, aunque los restos de su hija no fueron tocados —a diferencia de lo ocurrido con otras tumbas del mismo cementerio—, el daño emocional es irreparable.

«Mi hija ya no puede defenderse. No puede hablar, no puede señalar a quienes tocaron sus cosas. Y eso es lo que más me rompe por dentro: ni siquiera descansando en paz la dejaron tranquila», expresó.

En su publicación, exigió que las autoridades actúen: «Exijo justicia. Exijo que las autoridades hagan su trabajo y encuentren a los responsables de este acto tan bajo y tan inhumano».

Los comentarios de vecinos de Encrucijada apuntaron directamente al gobierno local y a la empresa estatal Comunales como responsables indirectos del hecho, por haber retirado los guardias que custodiaban el cementerio.

«Mucha culpa tiene Comunales y este gobierno de Encrucijada por quitar los guardias de los cementerios, un lugar sagrado de respeto de nosotros, de nuestros seres queridos, pero Dios es grande y el que hizo este vandalismo lo va a pagar», escribió un vecino en la publicación.

Otra habitante del municipio expresó su solidaridad con la madre: «Hoy tu indignación y dolor es el mío y el de todas las madres encrucijadenses, y ten fe que los que hicieron ese acto tan inhumano pagarán por ello. Que descanse en paz tu princesita».

El caso no es aislado.

En las últimas semanas se han registrado saqueos de objetos funerarios en cementerios de Pinar del Río, y en febrero se documentó el estado de profanación y abandono del cementerio municipal de Mayabe, en Holguín, con nichos rotos y restos óseos expuestos.

De igual forma, en enero, la familia de Paulito FG denunció vandalismo en su tumba en el Cementerio de Colón, en La Habana, y en otros municipios como Artemisa y Los Arabos se han reportado aperturas de sepulcros y robo de restos u objetos funerarios.

El patrón refleja el colapso de los servicios públicos bajo la dictadura cubana, que ha dejado sin vigilancia espacios que las familias consideran sagrados.

Rodríguez cerró su denuncia con un mensaje directo a los responsables: «Podrán esconderse por un tiempo, pero todo en esta vida se paga. No se escaparán de la justicia de Dios y del hombre».