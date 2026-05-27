Cubana le gasta broma a su abuela y su reacción es para llorar de la risa: «¿Cómo vas a decir que yo mendigue por la calle?»

La tiktoker cubana Shanay Carter publicó un video en el que le gasta una broma a su abuela fingiendo grabar un clip para solicitar una beca estudiantil, y la reacción de la anciana se convirtió en un momento de humor puro que no ha dejado de circular entre la comunidad cubana en redes.
En el video publicado en TikTok, Shanay se presenta ante la cámara con tono dramático y afirma que su abuela «mendigó dinero» y «se prostituyó» para poder traerla a Estados Unidos desde Cuba, donde fue abandonada por su madre a los cuatro meses de nacida.
En el video, Shanay también cuenta que su abuela tiene diabetes, es inválida y que ella se encarga de todos sus gastos.
La abuela, que no sabía que todo era una broma, interrumpe el video de inmediato con una indignación que no da lugar a dudas: «¿Cómo tú vas a decir que yo mendigué por la calle?».
Lejos de calmarse, la anciana sigue protestando: «Dios, todo el mundo me conoce a mí, de luchar como una loca, de ser luchadora y eso, pero, ¿de prostituta? Por Dios».
«Eso va directo para la escuela. Por eso es que estamos diciendo mentiras», le dijo la joven a su abuela para intentar continuar con la broma.
El momento más tierno llegó cuando confesó que esas mentiras podrían quitarle el sueño: «Fíjate que yo ayer tuve tremenda pesadilla. Imagínate tú. Si tú dices eso, yo no puedo dormir más».
Los comentarios de la comunidad cubana no se hicieron esperar. Un usuario escribió: «Primera vez que veo a alguien que no se ríe», mientras otro sentenció: «Ella la verdadera artista».
Preguntas frecuentes sobre la broma de Shanay Carter a su abuela
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Shanay Carter y por qué su video se ha vuelto viral?
Shanay Carter es una tiktoker cubana que se hizo viral tras publicar un video en el que le gasta una broma a su abuela, fingiendo que solicita una beca estudiantil y contando historias inventadas sobre su abuela. La reacción indignada de la anciana generó risas y empatía en las redes sociales.
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¿Cómo reaccionó la abuela de Shanay a la broma sobre mendigar y prostituirse?
La abuela reaccionó con indignación y sorpresa, interrumpiendo el video para expresar su rechazo a las afirmaciones de Shanay. Protestó diciendo que nunca había mendigado ni se había prostituido, destacando su reputación de "luchadora" entre quienes la conocían.
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¿Cuál fue la respuesta de la comunidad cubana en redes al video de Shanay Carter?
La comunidad cubana en redes reaccionó con humor y empatía. Los usuarios destacaron tanto la reacción genuina de la abuela como el talento de Shanay para crear contenido entretenido. Algunos comentaron sobre la autenticidad de la abuela, llamándola "la verdadera artista".
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¿Por qué la broma de Shanay Carter a su abuela es significativa en el contexto cubano?
La broma resuena con la realidad de muchas familias cubanas que enfrentan dificultades económicas y el anhelo de mejorar su situación. El contexto de crisis en Cuba, donde muchos recurren a la diáspora y redes sociales para ayuda, añade una capa de profundidad a este tipo de contenido humorístico.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.