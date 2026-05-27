Inauguran tienda con productos "100 % cubanos"... pero solo se puede pagar en dólares

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La empresa mixta Proxcor S.A. inauguró una tienda en la esquina de Ayestarán y Desagüe, municipio Cerro, La Habana, bajo el eslogan "Hecho en Cuba 100 %".

Foto: Facebook / Proxcor S.A

La paradoja no tardó en estallar: los productos fabricados en la Isla se venden exclusivamente en dólares, la moneda que el propio régimen ha calificado históricamente como la del "enemigo imperialista".

Foto: Facebook / Proxcor S.A

La publicación oficial de Proxcor en Facebook desató una avalancha de comentarios furiosos de cubanos que señalaron la contradicción con indignación y sarcasmo.

Foto: Facebook / Proxcor S.A

Las imágenes muestran a los empleados posando sonrientes junto a estantes repletos de galletas Saltinas, harinas de la marca IMSA, botellas de Coca-Cola y refrescos.

Foto: Facebook / Proxcor S.A

"O sea, ¿hecho en Cuba y comercializado al propio cubano y en la propia Isla en la moneda del 'enemigo'? Ustedes son una falta de respeto... Descarados con todas las letras", escribió un internauta.

Otro usuario fue más directo: "Es una burla al pueblo".

Las reacciones no se detuvieron ahí. "Qué extraño. En esta revolución por y para los humildes", ironizó un comentarista, mientras otro apuntó: "horror que esos productos elaborados y fabricados aquí también se comercialicen en dólares, que la mayoría de los cubanos no tiene acceso".

Un usuario resumió la contradicción económica con precisión: "pero al menos importando podrían justificar los precios en USD, en cambio, son productos 100 % cubanos supuestamente, por tanto, deberían comercializarse en CUP, y si quieren USD deberían exportar, no aplicársela al pueblo".

Otras críticas apuntaron directamente a la hipocresía del sistema. "Pero si los cubanos miserables de a pie no ganan en dólares. Verdad, esa tienda la pagamos los gusanos, porque sí ganamos en dólares. Lo que ustedes tanto nos critican", escribió un usuario, en referencia al término despectivo que el régimen usa contra los emigrantes cubanos.

"En dólares americanos, una moneda muy odiada aquí... Pero que gusta mucho", añadió otro con ironía.

"Y donde está la cubanía de su tienda, hay que tener la cara dura", reclamó un internauta más, a lo que otro sentenció: "Falta de respeto al pueblo humilde. Ese mismo al que Fidel dijo que todo lo de esta revolución haría era por los humildes y para los humildes. Todo mentira".

Captura de Facebook / Proxcor S.A

Proxcor S.A. fue constituida en 2019 como empresa mixta entre el grupo eslovaco Proxenta Cuban Investments a.s. y la comercializadora estatal cubana CORALSA, con una planta de producción en Caibarién, Villa Clara, especializada en galletas, obleas, cereales y caramelos. Fue presentada como un modelo de sustitución de importaciones, con un contrato de 25 años.

El caso se enmarca en la dolarización progresiva del comercio cubano, que se aceleró desde 2020. Para mayo de 2025, al menos 85 tiendas en Cuba operaban exclusivamente en dólares, muy por encima del 7 % que el gobierno había prometido como límite máximo.

La exclusión es matemática: el salario medio cubano en 2025 fue de apenas 6,930 pesos mensuales, equivalente a entre 13 y 16 dólares al cambio informal, mientras el salario mínimo se mantuvo en 2,100 pesos, unos cinco dólares. Comprar en una tienda dolarizada es, para la inmensa mayoría de los trabajadores cubanos, una imposibilidad.

La apertura de esta tienda bajo el lema "Hecho en Cuba 100 %" con precios en dólares sintetiza la contradicción del modelo económico del régimen: producción nacional que no sirve al consumo nacional en moneda nacional, mientras el pueblo que la financia con su trabajo queda excluido de sus propios productos.