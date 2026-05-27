Inauguran tienda con productos "100 % cubanos"... pero solo se puede pagar en dólares

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La empresa mixta Proxcor S.A. inauguró una tienda en la esquina de Ayestarán y Desagüe, municipio Cerro, La Habana, bajo el eslogan "Hecho en Cuba 100 %".
La paradoja no tardó en estallar: los productos fabricados en la Isla se venden exclusivamente en dólares, la moneda que el propio régimen ha calificado históricamente como la del "enemigo imperialista".
La publicación oficial de Proxcor en Facebook desató una avalancha de comentarios furiosos de cubanos que señalaron la contradicción con indignación y sarcasmo.
Las imágenes muestran a los empleados posando sonrientes junto a estantes repletos de galletas Saltinas, harinas de la marca IMSA, botellas de Coca-Cola y refrescos.
"O sea, ¿hecho en Cuba y comercializado al propio cubano y en la propia Isla en la moneda del 'enemigo'? Ustedes son una falta de respeto... Descarados con todas las letras", escribió un internauta.
Otro usuario fue más directo: "Es una burla al pueblo".
Las reacciones no se detuvieron ahí. "Qué extraño. En esta revolución por y para los humildes", ironizó un comentarista, mientras otro apuntó: "horror que esos productos elaborados y fabricados aquí también se comercialicen en dólares, que la mayoría de los cubanos no tiene acceso".
Un usuario resumió la contradicción económica con precisión: "pero al menos importando podrían justificar los precios en USD, en cambio, son productos 100 % cubanos supuestamente, por tanto, deberían comercializarse en CUP, y si quieren USD deberían exportar, no aplicársela al pueblo".
Otras críticas apuntaron directamente a la hipocresía del sistema. "Pero si los cubanos miserables de a pie no ganan en dólares. Verdad, esa tienda la pagamos los gusanos, porque sí ganamos en dólares. Lo que ustedes tanto nos critican", escribió un usuario, en referencia al término despectivo que el régimen usa contra los emigrantes cubanos.
"En dólares americanos, una moneda muy odiada aquí... Pero que gusta mucho", añadió otro con ironía.
"Y donde está la cubanía de su tienda, hay que tener la cara dura", reclamó un internauta más, a lo que otro sentenció: "Falta de respeto al pueblo humilde. Ese mismo al que Fidel dijo que todo lo de esta revolución haría era por los humildes y para los humildes. Todo mentira".
Proxcor S.A. fue constituida en 2019 como empresa mixta entre el grupo eslovaco Proxenta Cuban Investments a.s. y la comercializadora estatal cubana CORALSA, con una planta de producción en Caibarién, Villa Clara, especializada en galletas, obleas, cereales y caramelos. Fue presentada como un modelo de sustitución de importaciones, con un contrato de 25 años.
El caso se enmarca en la dolarización progresiva del comercio cubano, que se aceleró desde 2020. Para mayo de 2025, al menos 85 tiendas en Cuba operaban exclusivamente en dólares, muy por encima del 7 % que el gobierno había prometido como límite máximo.
La exclusión es matemática: el salario medio cubano en 2025 fue de apenas 6,930 pesos mensuales, equivalente a entre 13 y 16 dólares al cambio informal, mientras el salario mínimo se mantuvo en 2,100 pesos, unos cinco dólares. Comprar en una tienda dolarizada es, para la inmensa mayoría de los trabajadores cubanos, una imposibilidad.
La apertura de esta tienda bajo el lema "Hecho en Cuba 100 %" con precios en dólares sintetiza la contradicción del modelo económico del régimen: producción nacional que no sirve al consumo nacional en moneda nacional, mientras el pueblo que la financia con su trabajo queda excluido de sus propios productos.
Preguntas frecuentes sobre la tienda «100% cubana» que vende en dólares en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué la tienda de productos «100% cubanos» solo acepta dólares?
La tienda inaugurada por Proxcor S.A. bajo el lema «Hecho en Cuba 100%» vende exclusivamente en dólares como parte de la estrategia del régimen cubano de aumentar la recaudación en divisas extranjeras. Esta práctica refleja la progresiva dolarización del comercio en la isla, que ha generado críticas por excluir a la mayoría de los cubanos que reciben sus salarios en pesos cubanos.
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¿Cuál es la reacción de los cubanos ante la venta en dólares de productos nacionales?
La reacción ha sido de indignación y frustración. Muchos cubanos critican la contradicción de vender productos nacionales en la moneda del «enemigo imperialista». Los comentarios reflejan el enojo por la exclusión económica que sufren los ciudadanos que no tienen acceso a dólares, mientras el régimen promueve un discurso socialista.
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¿Cómo afecta la dolarización del comercio cubano a la población?
La dolarización del comercio en Cuba excluye a la mayoría de los trabajadores que reciben su salario en pesos cubanos, dejándolos sin acceso a productos básicos que solo se venden en tiendas que aceptan divisas. Esta situación agudiza la desigualdad económica y social en la isla, donde el salario medio no alcanza para cubrir las necesidades básicas.
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¿Qué otras medidas ha tomado el régimen cubano que refuercen la dolarización?
El régimen cubano ha implementado varias medidas que refuerzan la dolarización, como la venta de combustibles, telecomunicaciones y ahora gas licuado en dólares. Estas acciones son parte de un esfuerzo por captar divisas, pero han sido criticadas por aumentar la desigualdad y la exclusión de la mayoría de los cubanos que no tienen acceso a moneda extranjera.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.