Desde el hospital, cubana cuenta su pesadilla tras operarse en clínica estética en Florida: «Decidí hacerlo tras ver los resultados de una influencer»

Cynthia Broche, una cubana residente en Estados Unidos, relató desde su cama de hospital en TikTok cómo una cirugía estética en Florida derivó en cuatro intervenciones de emergencia tras una infección grave, y reveló que tomó la decisión de operarse después de ver los resultados de una influencer en redes sociales.
«Todo comenzó a partir de las redes sociales, vi una influencer, me gustaron sus resultados y decidí ir a operarme en la clínica que ella promociona», explicó Broche en un segundo video publicado el pasado lunes, en el que narra el inicio de su pesadilla.
El procedimiento realizado fue una abdominoplastia combinada con levantamiento de glúteos brasileño y liposucción 360. La cirugía duró poco más de dos horas, pero el médico solo la vio 20 minutos antes de entrar al quirófano.
Broche describe una serie de irregularidades desde el primer contacto con la clínica: nunca tuvo una consulta médica formal previa, sino que fue recibida por una coordinadora que la declaró «candidata» para la operación. El día del preoperatorio tampoco vio al doctor; solo fue para pagar y firmar documentos.
«Los papeles que te dan es un bulto de papeles que no te dejan tirarle foto, no te dejan leer mucho, no te dejan hacer nada, no puedes entrar con teléfono a tomarle foto, ni te dan algo como una copia, no te la dan tampoco», denunció.
Al día siguiente de la cirugía, en la visita posoperatoria, fue atendida por una enfermera —no por el médico— quien detectó coágulos de sangre sobre la herida. «Ahí es que comienza toda mi pesadilla», afirmó Broche.
La infección no tratada a tiempo escaló hasta obligarla a someterse a cuatro cirugías de emergencia. «Nunca pensé que por una cirugía estética terminaría así. Lo que ayer fue un sueño hoy se convirtió en una pesadilla», declaró desde el hospital.
Aunque en sus videos iniciales no revela el nombre de la clínica ni del médico, anunció que lo hará próximamente. «El que lo piense hacer, por lo menos sepa lo que me pasó, sepa en dónde me pasó y con quién me pasó», advirtió.
El caso no es aislado. Una madre cubana murió en diciembre de 2024 tras someterse a una cirugía estética abdominal en una clínica de Miami. En 2018, Adianet Galbán González, de treinta años, también perdió la vida tras un procedimiento estético en el Hospital Kendall Regional. Y en 2019, una cubana estuvo más de dos meses en coma tras un aumento de glúteos realizado ilegalmente en su domicilio.
Según una investigación de Univision, al menos 14 mujeres murieron en cinco años en Miami por complicaciones de cirugías cosméticas, y el levantamiento de glúteos brasileño es considerado 20 veces más riesgoso que otros procedimientos similares.
El papel de las influencers como canal de promoción de clínicas estéticas añade una dimensión preocupante al fenómeno: las seguidoras toman decisiones médicas basadas en contenido visual sin acceso a información clínica suficiente ni consulta previa con un especialista.
Broche cerró su mensaje con una advertencia definitiva: «Yo por lo menos no me vuelvo en mi vida a someter a una cirugía. De esto aprendí mucho».
Preguntas frecuentes sobre complicaciones en cirugías estéticas en Florida
CiberCuba te lo explica:
¿Cuáles son los riesgos de someterse a una cirugía estética en Florida?
Los riesgos de someterse a una cirugía estética en Florida incluyen infecciones, complicaciones que pueden derivar en intervenciones de emergencia, e incluso la muerte. En el caso de Cynthia Broche, una cubana residente en Estados Unidos, su cirugía estética en Florida resultó en una cadena de complicaciones que la llevaron a cuatro intervenciones de emergencia por una infección no tratada a tiempo. Esto resalta la importancia de investigar a fondo y elegir clínicas y médicos con un historial comprobado.
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¿Qué factores deberían considerarse antes de elegir una clínica de cirugía estética?
Antes de elegir una clínica de cirugía estética, se deben considerar factores como la reputación de la clínica, la experiencia del cirujano, las referencias de otros pacientes y la transparencia en la comunicación. Es crucial tener una consulta previa con el médico y no basar la decisión únicamente en promociones de influencers o precios bajos. Cynthia Broche decidió operarse en una clínica en Florida tras ver los resultados de una influencer, pero experimentó una serie de irregularidades, como la falta de una consulta médica formal antes de la cirugía.
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¿Cuáles son las complicaciones más comunes en cirugías estéticas?
Las complicaciones más comunes en cirugías estéticas incluyen infecciones, coágulos de sangre, mala cicatrización y complicaciones anestésicas. En el caso de Cynthia Broche, la infección no tratada a tiempo escaló, obligándola a someterse a múltiples cirugías de emergencia. Las señales de alarma pueden incluir enrojecimiento, hinchazón persistente, fiebre, escalofríos y pus.
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¿Qué papel juegan las influencers en las decisiones de cirugía estética?
Las influencers pueden influir significativamente en las decisiones de cirugía estética al promocionar clínicas y procedimientos a través de sus redes sociales. Esto puede llevar a que las seguidoras tomen decisiones médicas basadas en contenido visual sin acceso a información clínica suficiente. En el caso de Cynthia Broche, decidió someterse a una cirugía tras ver los resultados de una influencer, lo que resalta la importancia de la investigación personal y consultas médicas antes de cualquier procedimiento.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.