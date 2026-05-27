Desde el hospital, cubana cuenta su pesadilla tras operarse en clínica estética en Florida: «Decidí hacerlo tras ver los resultados de una influencer»

Cynthia Broche, una cubana residente en Estados Unidos, relató desde su cama de hospital en TikTok cómo una cirugía estética en Florida derivó en cuatro intervenciones de emergencia tras una infección grave, y reveló que tomó la decisión de operarse después de ver los resultados de una influencer en redes sociales.

«Todo comenzó a partir de las redes sociales, vi una influencer, me gustaron sus resultados y decidí ir a operarme en la clínica que ella promociona», explicó Broche en un segundo video publicado el pasado lunes, en el que narra el inicio de su pesadilla.

El procedimiento realizado fue una abdominoplastia combinada con levantamiento de glúteos brasileño y liposucción 360. La cirugía duró poco más de dos horas, pero el médico solo la vio 20 minutos antes de entrar al quirófano.

Broche describe una serie de irregularidades desde el primer contacto con la clínica: nunca tuvo una consulta médica formal previa, sino que fue recibida por una coordinadora que la declaró «candidata» para la operación. El día del preoperatorio tampoco vio al doctor; solo fue para pagar y firmar documentos.

«Los papeles que te dan es un bulto de papeles que no te dejan tirarle foto, no te dejan leer mucho, no te dejan hacer nada, no puedes entrar con teléfono a tomarle foto, ni te dan algo como una copia, no te la dan tampoco», denunció.

Al día siguiente de la cirugía, en la visita posoperatoria, fue atendida por una enfermera —no por el médico— quien detectó coágulos de sangre sobre la herida. «Ahí es que comienza toda mi pesadilla», afirmó Broche.

La infección no tratada a tiempo escaló hasta obligarla a someterse a cuatro cirugías de emergencia. «Nunca pensé que por una cirugía estética terminaría así. Lo que ayer fue un sueño hoy se convirtió en una pesadilla», declaró desde el hospital.

Aunque en sus videos iniciales no revela el nombre de la clínica ni del médico, anunció que lo hará próximamente. «El que lo piense hacer, por lo menos sepa lo que me pasó, sepa en dónde me pasó y con quién me pasó», advirtió.

El caso no es aislado. Una madre cubana murió en diciembre de 2024 tras someterse a una cirugía estética abdominal en una clínica de Miami. En 2018, Adianet Galbán González, de treinta años, también perdió la vida tras un procedimiento estético en el Hospital Kendall Regional. Y en 2019, una cubana estuvo más de dos meses en coma tras un aumento de glúteos realizado ilegalmente en su domicilio.

Según una investigación de Univision, al menos 14 mujeres murieron en cinco años en Miami por complicaciones de cirugías cosméticas, y el levantamiento de glúteos brasileño es considerado 20 veces más riesgoso que otros procedimientos similares.

El papel de las influencers como canal de promoción de clínicas estéticas añade una dimensión preocupante al fenómeno: las seguidoras toman decisiones médicas basadas en contenido visual sin acceso a información clínica suficiente ni consulta previa con un especialista.

Broche cerró su mensaje con una advertencia definitiva: «Yo por lo menos no me vuelvo en mi vida a someter a una cirugía. De esto aprendí mucho».