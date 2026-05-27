Dos boxeadores cubanos abandonan delegación en España y ya entrenan en México de cara a su próximo debut profesional

Vídeos relacionados:

Los boxeadores cubanos Dairo Daniel Girado Montesinos y Julio Roniel Galloso Jorrín abandonaron la delegación nacional durante una escala en España cuando el equipo viajaba hacia Rostock, Alemania, para participar en la quinta edición de la International Greifenpokal.

Cuba acudió con seis púgiles al certamen alemán —que se celebró a mediados de mayo—, pero sólo cuatro compitieron, pues Girado y Galloso no llegaron al país sede del torneo. Tras quedarse en España, ambos se trasladaron a México, donde entrenan en la actualidad para su inminente debut en el boxeo profesional, reveló la revista digital Cubalite.

En una entrevista con el medio independiente, Girado, villaclareño de 23 años que compite en la categoría de 70 kg, explicó con franqueza las razones de su determinación: «Yo no tengo nada en contra de mi país, créeme que para mí fue duro tomar la decisión de irme de mi nación, donde crecí y tengo mi familia. La necesidad me obligó a hacerlo para salir adelante, eso es lo único que tengo que decir, yo siempre estaré orgulloso de ser cubano».

El boxeador confirmó que apenas faltan dos meses para su iniciación en el profesionalismo: «Debutaré en el boxeo profesional en julio, solamente busco nuevas oportunidades de brillar en mi deporte y ayudar a mi familia».

Sobre su situación actual, Girado manifestó: «Me quedé en España y después me trasladé para México. Aquí efectuaré algunas peleas profesionales y después tengo previsto competir en otro país. El entrenamiento aquí es muy diferente al amateur, estoy realizando una buena preparación para mi estreno en julio».

Su colega Galloso, matancero de 65 kg, también forma parte del proyecto profesional en México. La International Greifenpokal iba a ser la primera competencia internacional de ambos con la selección nacional, señaló Cubalite.

Girado realizó una base de entrenamiento en China, en octubre de 2025, y antes, en mayo, ganó medalla de bronce en el Torneo Playa Girón, celebrado en Camagüey, tras perder en semifinales ante el experimentado Jorge Cuéllar.

Entretanto, Galloso no pudo presentarse en el «Playa Girón» por problemas de salud. En otros certámenes nacionales se enfrentó a los medallistas mundiales Saidel Horta y Lázaro Álvarez, pero fue superado por ambos.

De los púgiles que compitieron por Cuba en el International Greifenpokal, Magda Massó se coronó campeona en los 57 kg, Xavier Fernández obtuvo la plata en 80 kg y Dinaibis de las Nieves ganó el bronce en 51 kg, mientras que Carisney García no consiguió medallas.

La prensa oficial cubana, incluido el portal deportivo JIT, informó sobre esos resultados sin mencionar en ningún momento la ausencia de Girado y Galloso.

La fuga de ambos boxeadores es parte del sostenido éxodo de deportistas cubanos durante años. En abril de 2025, tres balonmanistas cubanas abandonaron la selección femenina tras el Norceca en México, y ese mismo mes los peloteros Rafael Viñales y Denis Peña no regresaron con su delegación. En agosto pasado, cuatro deportistas cubanos desaparecieron durante los Juegos Panamericanos Junior en Asunción, Paraguay.

Según reportes de la prensa independiente, más de un millar de atletas cubanos han abandonado delegaciones oficiales en la última década, una cifra que refleja la profunda crisis del deporte nacional bajo un sistema que prohíbe a sus atletas competir en el circuito profesional internacional.