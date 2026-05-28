"No nos aceptan": Cubano deportado a México tras 20 años en EE.UU. después de que Cuba lo rechazara dos veces

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Valentín tiene 32 años y llevaba más de dos décadas viviendo en Estados Unidos cuando, el pasado 17 de octubre de 2025, fue deportado a México, un país que nunca había pisado.

Su historia, documentada por Human Rights Watch en un informe publicado este miércoles, ilustra con precisión el limbo legal en que ha quedado atrapada una parte de la diáspora cubana bajo la política de deportaciones masivas de la segunda administración Trump.

El caso de Valentín comenzó en 2020, cuando recibió una orden final de deportación tras ser condenado por posesión de drogas, delito por el que cumplió tres años de prisión.

Sin embargo, no fue expulsado en ese momento porque el régimen cubano se negó a recibirlo. «Cuba no nos aceptó», explicó.

En su lugar, fue puesto bajo supervisión migratoria del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), con obligación de presentarse periódicamente, y se le permitió continuar viviendo en Florida con permiso de trabajo.

El 3 de junio de 2025, durante una de esas citas rutinarias con ICE en Florida, Valentín fue detenido.

El 31 de julio de ese año, las autoridades estadounidenses lo colocaron en un vuelo hacia Cuba junto a más de 130 personas.

Al aterrizar, las autoridades cubanas rechazaron su entrada y la de otras 15 personas del mismo vuelo. «No sabíamos por qué, pero no nos dejaban entrar», dijo.

Fue devuelto a Estados Unidos y permaneció en detención hasta que, meses después, fue enviado a México como tercer país de destino.

El caso de Valentín no es aislado. Según el informe de Human Rights Watch sobre cubanos deportados a México, entre el 20 de enero de 2025 y el 9 de marzo de 2026, Estados Unidos deportó a casi 13,000 personas de terceros países a México. Los cubanos son el grupo más numeroso, con aproximadamente 4,353 deportaciones en ese período.

Una abogada mexicana familiarizada con estos casos explicó a HRW la lógica del régimen cubano: las autoridades de la Isla no aceptan el retorno de personas que salieron del país antes de 2017.

Para el gobierno cubano, dijo, «estas personas no son cubanas».

La mayoría de los cubanos entrevistados por HRW tenía 60 años o más y había vivido en Estados Unidos por décadas, predominantemente en Florida.

Muchos habían llegado durante el éxodo del Mariel en 1980 o mediante «el bombo», la lotería migratoria de los años noventa.

Casi todos habían tenido residencia legal permanente, pero la perdieron tras condenas penales, en su mayoría por delitos no violentos.

Una vez en México, estos cubanos enfrentan un limbo severo: sin documentos, sin permiso de trabajo y sin apoyo gubernamental.

Activistas estiman que hay unos 800 cubanos varados en Tapachula, Chiapas, y unos 3,000 en Villahermosa, Tabasco.

El único camino para regularizarse es solicitar asilo, un proceso lleno de obstáculos prácticos que muchos no pueden sortear.

La situación se agrava porque Cuba tampoco los acepta desde México, cerrando cualquier salida posible.

Como miles de cubanos deportados que quedan varados sin opciones, Valentín quedó atrapado entre dos gobiernos que lo rechazan y un tercero que no tiene obligación de recibirlo.

Harold A., otro cubano de 58 años deportado a México en febrero de 2026, resumió la situación con crudeza: «Nos abandonan aquí a morir. No hay ayuda; no podemos trabajar porque no tenemos papeles. No nos dan nada, nada… ¿Cómo se supone que vamos a comer, a pagar el alquiler?».