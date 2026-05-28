Gino llega a Miami tras salir de Planeta Alofoke y habla de su resultado: «Sé que hay gente que no está de acuerdo»

El influencer cubano Gino Montalvo, conocido como «Oyacito Rey de Reyes», llegó a Miami el miércoles tras concluir su participación en la primera edición de Planeta Alofoke, el reality digital dominicano, donde quedó en el tercer lugar y se llevó un premio de 50,000 dólares.

Apenas entró a su casa, encendió la cámara de Instagram para dirigirse a sus seguidores con un mensaje de gratitud y calma. «Hola, bueno, yo estoy en casita, ya estoy en Miami, acabo de llegar, entré y lo que hice fue prender este videito. Estoy feliz, mi amor», dijo al inicio del video.

Gino reconoció que su resultado genera opiniones divididas, pero pidió a sus seguidores no dejarse llevar por eso. «Sé que hay muchos sentimientos encontrados, de emociones, de estrés, molestias, alegría, contentura, gente que están de acuerdo, otras no, pero no importa, concéntrense en mí, que yo me siento bien, feliz», expresó.

El cubano describió su paso por el programa como una experiencia transformadora y agradeció el respaldo recibido. «Estoy muy agradecido, muy muy agradecido con Dios, con el universo, con mi familia, con mis amigos, con ustedes, que son el equipo más fuerte que tengo, gracias de verdad de corazón, los amo», afirmó.

Al cerrar el video, resumió en pocas palabras lo que vivió durante los 55 días del concurso: «Porque esto fue una guerra fuerte, gracias por estar, los quiero mucho, voy a descansar, ok».

El video acumuló más de 738,000 vistas y 172,000 likes en pocas horas, con comentarios de figuras como Yailin La Más Viral, Seidy La Niña y Pollito Tropical, quien escribió «Welcome mi hermana». La usuaria @somalyrodriguez resumió el sentir de muchos seguidores: «Todos sabemos que el ganador fuiste tú».

El paso de Gino por Planeta Alofoke estuvo marcado por múltiples polémicas. Durane las semanas de concurso, el joven tuvo fue atacado por otros concursantes. A pesar de estos obstáculos, Gino logró recuperarse y llegar al podio final.

El ganador de la primera edición del reality fue Carlos Montesquieu, quien se llevó 200,000 dólares. Nacho Estrella quedó segundo con 100,000 dólares, y Pamela Infante recibió 25,000 dólares.

Antes de Planeta Alofoke, Gino ya había participado en El Rancho de Destino, donde quedó en segundo lugar y ganó 25,000 dólares y un Honda Civic, lo que lo consolidó como una figura recurrente en el circuito de realities digitales hispanos.

Gino cerró su mensaje con una promesa a quienes lo siguieron durante todo el proceso: «Voy a seguir para adelante dándole mi contenido de amor que siempre le he dado, de comedia, de mi jodera, mi locura, pero vamos por más».