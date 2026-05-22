Fuertes ataques a Gino en Planeta Alofoke: «Vete para tu país»

El cubano Gino Montalvo volvió a ser el centro de una polémica en el reality dominicano Planeta Alofoke después de que el concursante Anthony Peguero, conocido como «Liguita», le espetara la frase «vete para tu país» durante una dinámica del programa, desatando una ola de indignación entre seguidores y la comunidad cubana en el exterior.
Desde la cuenta de Gino compartieron el momento bajo la descripción: «Soy el centro de sus contenidos, partida de insípidos».
El clip acumuló más de 80,000 vistas, 11,527 «me gusta» y 870 comentarios en pocas horas, con cientos de usuarios calificando el comentario de Liguita como xenofobia y exigiendo sanciones a la producción.
«Al momento de Liguita decir 'Vete para tu país' ya no es contenido sino un comentario racista y xenofóbico», escribió un seguidor dirigiéndose a Santiago Matías.
Otro usuario fue más directo: «Decirle a alguien 'vete para tu país' es una falta de respeto. El respeto no tiene nacionalidad. Hoy fue un cubano, mañana puede ser cualquiera. Esto es xenofobia y no se debe permitir».
La indignación fue transversal: dominicanos, puertorriqueños y cubanos se unieron bajo el hashtag #TeamGino para pedir castigos y llevar al cubano al primer lugar del ranking.
«Desde el día 1 han sido todos contra él sin ninguna razón», escribió un comentario.
La ironía del momento no pasó desapercibida para muchos: mientras Liguita ocupaba el puesto número nueve del ranking con apenas 36,231 puntos al 20 de mayo, Gino lideraba la tabla con 134,740 puntos, por encima de Carlos Montesquieu (132,948) y Nacho Estrella (129,997).
«El contenido de todos. Sin Gino no hay planeta», resumió un seguidor.
Esta no es la primera vez que el cubano enfrenta adversidades en el programa. El propio Santiago Matías, creador del formato, cuestionó en directo que Gino mereciera el primer lugar del ranking.
Pese a todo, el artista cubano —drag queen e imitador radicado en Miami, conocido por sus imitaciones de Shakira y Beyoncé— se recuperó y volvió a encabezar la competencia, que ofrece un premio máximo de 250,000 dólares y tiene una duración de 55 días.
Los seguidores exigen ahora que los conductores que tomen medidas concretas contra Liguita en el próximo prime time por su comentario.
Preguntas frecuentes sobre la polémica en Planeta Alofoke con Gino Montalvo
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Gino Montalvo fue objeto de comentarios xenofóbicos en Planeta Alofoke?
Gino Montalvo fue blanco de comentarios xenofóbicos cuando Anthony Peguero, conocido como "Liguita", le dijo "vete para tu país" durante una dinámica del reality. Este comentario desató una ola de indignación entre los seguidores y la comunidad cubana, quienes lo calificaron como un acto de xenofobia.
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¿Cómo ha reaccionado la comunidad ante los ataques a Gino en el programa?
La comunidad ha mostrado un fuerte apoyo a Gino Montalvo utilizando el hashtag #TeamGino. Dominicanos, puertorriqueños y cubanos se unieron en redes sociales para exigir sanciones contra Liguita y respaldar a Gino, quien lidera el ranking del programa.
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¿Qué impacto ha tenido la polémica en la participación de Gino en Planeta Alofoke?
La polémica ha incrementado significativamente el apoyo hacia Gino Montalvo, consolidándolo como un participante central y polarizante en Planeta Alofoke. A pesar de los enfrentamientos y las sanciones, Gino sigue siendo uno de los competidores más destacados, con un respaldo masivo de la comunidad cubana.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.