Fuertes ataques a Gino en Planeta Alofoke: «Vete para tu país»

El cubano Gino Montalvo volvió a ser el centro de una polémica en el reality dominicano Planeta Alofoke después de que el concursante Anthony Peguero, conocido como «Liguita», le espetara la frase «vete para tu país» durante una dinámica del programa, desatando una ola de indignación entre seguidores y la comunidad cubana en el exterior.

Desde la cuenta de Gino compartieron el momento bajo la descripción: «Soy el centro de sus contenidos, partida de insípidos».

El clip acumuló más de 80,000 vistas, 11,527 «me gusta» y 870 comentarios en pocas horas, con cientos de usuarios calificando el comentario de Liguita como xenofobia y exigiendo sanciones a la producción.

«Al momento de Liguita decir 'Vete para tu país' ya no es contenido sino un comentario racista y xenofóbico», escribió un seguidor dirigiéndose a Santiago Matías.

Otro usuario fue más directo: «Decirle a alguien 'vete para tu país' es una falta de respeto. El respeto no tiene nacionalidad. Hoy fue un cubano, mañana puede ser cualquiera. Esto es xenofobia y no se debe permitir».

La indignación fue transversal: dominicanos, puertorriqueños y cubanos se unieron bajo el hashtag #TeamGino para pedir castigos y llevar al cubano al primer lugar del ranking.

«Desde el día 1 han sido todos contra él sin ninguna razón», escribió un comentario.

La ironía del momento no pasó desapercibida para muchos: mientras Liguita ocupaba el puesto número nueve del ranking con apenas 36,231 puntos al 20 de mayo, Gino lideraba la tabla con 134,740 puntos, por encima de Carlos Montesquieu (132,948) y Nacho Estrella (129,997).

«El contenido de todos. Sin Gino no hay planeta», resumió un seguidor.

Esta no es la primera vez que el cubano enfrenta adversidades en el programa. El propio Santiago Matías, creador del formato, cuestionó en directo que Gino mereciera el primer lugar del ranking.

Pese a todo, el artista cubano —drag queen e imitador radicado en Miami, conocido por sus imitaciones de Shakira y Beyoncé— se recuperó y volvió a encabezar la competencia, que ofrece un premio máximo de 250,000 dólares y tiene una duración de 55 días.

Los seguidores exigen ahora que los conductores que tomen medidas concretas contra Liguita en el próximo prime time por su comentario.