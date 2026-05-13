La Diosa reacciona al llanto de Gino en Planeta Alofoke: «El karma se lo llevó hasta atrás»

Una seguidora publicó un video comparando la presión grupal que vive Gino Montalvo dentro de Planeta Alofoke con lo que sufrió La Diosa en El Rancho de Destino, y la cantante cubana no tardó en reaccionar: lo compartió en su página de Facebook y respondió varios comentarios dejando claro que, aunque no le desea el mal, cree que lo que ocurre es karma.

El video arrancó el debate en redes. En él, la usuaria recapitula lo ocurrido en El Rancho de Destino y señala que Gino, junto a otros concursantes, formaron un grupo que le hizo la vida difícil dentro del programa. Menciona especialmente una pregunta que Gino le hizo en público, cuestionando por qué ella no había donado el dinero de sus conciertos a los niños antes de entrar al reality, cuando ella había prometido donar el premio al hospital St. Jude.

El detonante fue ver a Gino llorando y desconsolado en un rincón de la casa de Planeta Alofoke, tras un conflicto con La Fruta.

La comparación que traza la seguidora en su video es directa: el mismo tipo de presión grupal que vivió La Diosa en El Rancho de Destino, es ahora lo que enfrenta Gino en el reality en República Dominicana.

En los comentarios, La Diosa fue clara con quienes le pedían que apoyara a Gino por ser el único cubano en el programa. A una seguidora que le dijo haber pasado de «Team Diosa» a «Team Gino», respondió: «Claro que sí, usted apoye a quien desee, por supuesto, yo incapaz de decirle lo contrario, pero yo que sufrí muchísimo acoso injusto de su parte y complot, no amigo, aunque sea el único cubano, créame, no lo apoyo. No olvide que yo también soy cubana dentro de un reality donde un cubano me trataba de pisotear y de ponerme a todos en mi contra allá dentro, y solita aguanté».

Captura de Facebook

Cuando otra seguidora escribió «Él está pagando lo que le hizo a la Diosa», la cantante respondió sin rodeos: «Me temo que sí».

Captura de Facebook

A quienes la acusaron de ser rencorosa, La Diosa matizó su postura: «Yo no le tengo rencor ni le deseo el mal, fíjate, por mis hijos te lo juro. Creo profundamente que el karma se lo llevó hasta atrás. Eso no quiere decir que yo le desee mal ni sea rencorosa. Perdonar no es olvidar, para uno cuidarse».

El debate en redes quedó dividido. Muchos seguidores celebraron el video como una reivindicación, con comentarios como «Esto se llama KARMA, él siempre va a recoger todo el veneno que anda tirando por la vida» o «A Gino le llegó el karma de todo el ego y veneno que derramó contra la Diosa en un reality lleno de sus amigos». Pero también hubo voces críticas con alto respaldo: «No mami, estás muy equivocada, nada que ver una cosa con la otra, a la Diosa nadie le hizo acoso» o «Lo de la Diosa fue una pregunta donde a ella nadie la obligó a responder».

El antecedente entre ambos viene de el gesto de Gino Montalvo que nadie vio venir: el 30 de enero, Gino perdonó públicamente a La Diosa frente a las cámaras, diciéndole: «No voy a olvidar lo que me hiciste, pero te perdono de verdad. No soy una persona rencorosa». Ahora, meses después, es él quien está en el centro de la polémica dentro de Planeta Alofoke, un reality con varios influencers latinos, 55 días de convivencia y un premio de 250,000 dólares.