Cubano compara la atención médica en España y EE.UU. tras lesionarse trabajando: «¿Cuánto costaría allí?»

Un cubano residente en España se torció el tobillo trabajando, fue a urgencias y recibió atención médica completa sin pagar un solo euro, y la experiencia lo llevó a preguntarse en voz alta cuánto habría costado lo mismo en Estados Unidos.
Magdi C, usuario de TikTok con el perfil @magdic.music, publicó un video en el que relata su paso por urgencias: pruebas diagnósticas, inmovilización del pie, medicamentos, inyecciones anticoagulantes y 21 días de baja laboral, todo cubierto por la Seguridad Social española.
«Soy cubano viviendo en España y hoy me torcí el pie trabajando, terminé en urgencias, me hicieron prueba, me atendieron superrápido, me movilizaron el pie, me mandaron medicamento, inyecciones para evitar coágulos y 21 días de baja, y saben cuánto me costó: cero euros», dijo en el video.
La reflexión que siguió fue directa: «Fue cuando pensé cuánto costaría algo así en los Estados Unidos, porque esto no fue solo poner un yeso, fue atención médica, seguimiento, medicación y reposo laboral cubierto».
La comparación tiene respaldo en datos concretos. En EE.UU., una visita a urgencias sin seguro médico cuesta en promedio unos 2,700 dólares, con cargos separados por triaje, instalación, radiología y medicamentos que pueden elevar la cifra hasta 20,000 dólares en casos complejos.
En España, los trabajadores extranjeros dados de alta en la Seguridad Social tienen derecho a la misma cobertura que los ciudadanos españoles, incluyendo la prestación por accidente laboral al 75% de la base reguladora desde el día siguiente al accidente.
El video generó un debate activo en los comentarios. Un usuario identificado como «Ozzy», cubano residente en EE.UU., compartió su propia experiencia: «Vivo en EE.UU., me operaron de apéndice y al siguiente día, recién operado, tuve que ir a trabajar porque para que el médico me diera un certificado médico de una semana tenía que pagarle 150 dólares».
Ozzy añadió que dos años después de esa operación padece una hernia umbilical por no haber podido hacer reposo, y concluyó: «El reposo laboral en EE.UU. no existe».
Otros comentaristas, sin embargo, cuestionaron el enfoque de la comparación. El usuario «sir_frank_san» planteó la pregunta que varios consideraron más pertinente: «La pregunta que te deberías de hacerte es qué hubiera pasado si te pasa en Cuba, que es de donde saliste, no de EE.UU.»
Un usuario español también aclaró que la sanidad pública no es gratuita en sentido estricto, sino financiada colectivamente: «Pagamos todos, tú también. Nosotros, nuestros padres, abuelos y bisabuelos pagaron la mayoría de las infraestructuras donde te atendieron y la formación de los profesionales que te atienden».
Este tipo de contenido se ha vuelto recurrente entre cubanos emigrados en España. En diciembre de 2025, la cubana Lianna protagonizó un video viral similar defendiendo la sanidad española, y en agosto de ese año un español en EE.UU. compartió su factura tras romperse un hueso: 1,550 dólares solo en radiología y 1,858 dólares por tres horas en urgencias.
Magdi C cerró su video con una reflexión que resonó entre sus seguidores: «Uno muchas veces no valora estas cosas hasta que le pasan de verdad».
Preguntas Frecuentes sobre la Atención Médica en España vs. EE.UU.
CiberCuba te lo explica:
¿Cuánto cuesta la atención médica en urgencias en España?
En España, la atención médica en urgencias es gratuita para los trabajadores dados de alta en la Seguridad Social. Esto incluye pruebas diagnósticas, tratamiento, medicamentos y reposo laboral, sin costo alguno para el paciente, como lo experimentó el cubano residente en España que se torció el tobillo trabajando.
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¿Cuánto podría costar una atención médica similar en Estados Unidos?
En Estados Unidos, sin seguro médico, el costo promedio de una visita a urgencias puede rondar los 2,700 dólares, y en casos complejos, la cifra puede elevarse hasta 20,000 dólares. Esto incluye cargos por triaje, instalación, radiología y medicamentos.
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¿Qué beneficios tienen los trabajadores extranjeros en España en términos de atención médica?
Los trabajadores extranjeros en España tienen derecho a la misma cobertura médica que los ciudadanos españoles. Esto incluye la atención médica gratuita a través de la Seguridad Social, así como la prestación por accidente laboral, que cubre el 75% de la base reguladora desde el día siguiente al accidente.
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¿Cómo se financia el sistema de salud pública en España?
El sistema de salud pública en España se financia colectivamente a través de impuestos. Esto significa que todos los ciudadanos y residentes contribuyen al mantenimiento del sistema, lo que permite que la atención médica sea accesible para todos sin coste directo en el momento de recibir el servicio.
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¿Qué diferencias existen en el equilibrio entre trabajo y vida personal entre España y EE.UU.?
En España, se valora el equilibrio entre trabajo y vida personal, con mayores beneficios en tiempo libre y reposo laboral. Por ejemplo, las bajas por enfermedad pueden durar hasta 545 días con prestación desde el cuarto día, algo que contrasta con EE.UU., donde no existe una ley federal que garantice días de baja pagados.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.