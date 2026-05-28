Cubano compara la atención médica en España y EE.UU. tras lesionarse trabajando: «¿Cuánto costaría allí?»

Un cubano residente en España se torció el tobillo trabajando, fue a urgencias y recibió atención médica completa sin pagar un solo euro, y la experiencia lo llevó a preguntarse en voz alta cuánto habría costado lo mismo en Estados Unidos.

Magdi C, usuario de TikTok con el perfil @magdic.music, publicó un video en el que relata su paso por urgencias: pruebas diagnósticas, inmovilización del pie, medicamentos, inyecciones anticoagulantes y 21 días de baja laboral, todo cubierto por la Seguridad Social española.

«Soy cubano viviendo en España y hoy me torcí el pie trabajando, terminé en urgencias, me hicieron prueba, me atendieron superrápido, me movilizaron el pie, me mandaron medicamento, inyecciones para evitar coágulos y 21 días de baja, y saben cuánto me costó: cero euros», dijo en el video.

La reflexión que siguió fue directa: «Fue cuando pensé cuánto costaría algo así en los Estados Unidos, porque esto no fue solo poner un yeso, fue atención médica, seguimiento, medicación y reposo laboral cubierto».

La comparación tiene respaldo en datos concretos. En EE.UU., una visita a urgencias sin seguro médico cuesta en promedio unos 2,700 dólares, con cargos separados por triaje, instalación, radiología y medicamentos que pueden elevar la cifra hasta 20,000 dólares en casos complejos.

En España, los trabajadores extranjeros dados de alta en la Seguridad Social tienen derecho a la misma cobertura que los ciudadanos españoles, incluyendo la prestación por accidente laboral al 75% de la base reguladora desde el día siguiente al accidente.

El video generó un debate activo en los comentarios. Un usuario identificado como «Ozzy», cubano residente en EE.UU., compartió su propia experiencia: «Vivo en EE.UU., me operaron de apéndice y al siguiente día, recién operado, tuve que ir a trabajar porque para que el médico me diera un certificado médico de una semana tenía que pagarle 150 dólares».

Ozzy añadió que dos años después de esa operación padece una hernia umbilical por no haber podido hacer reposo, y concluyó: «El reposo laboral en EE.UU. no existe».

Otros comentaristas, sin embargo, cuestionaron el enfoque de la comparación. El usuario «sir_frank_san» planteó la pregunta que varios consideraron más pertinente: «La pregunta que te deberías de hacerte es qué hubiera pasado si te pasa en Cuba, que es de donde saliste, no de EE.UU.»

Un usuario español también aclaró que la sanidad pública no es gratuita en sentido estricto, sino financiada colectivamente: «Pagamos todos, tú también. Nosotros, nuestros padres, abuelos y bisabuelos pagaron la mayoría de las infraestructuras donde te atendieron y la formación de los profesionales que te atienden».

Este tipo de contenido se ha vuelto recurrente entre cubanos emigrados en España. En diciembre de 2025, la cubana Lianna protagonizó un video viral similar defendiendo la sanidad española, y en agosto de ese año un español en EE.UU. compartió su factura tras romperse un hueso: 1,550 dólares solo en radiología y 1,858 dólares por tres horas en urgencias.

Magdi C cerró su video con una reflexión que resonó entre sus seguidores: «Uno muchas veces no valora estas cosas hasta que le pasan de verdad».