Desarticulan red internacional de tráfico de migrantes cubanos hacia España; ocho detenidos

Arrestan en España a ocho integrantes de red de tráfico de migrantes de origen cubano

La Policía Nacional española, con la colaboración de Europol y la Policía de Serbia, desarticuló una red criminal transnacional dedicada al tráfico de migrantes cubanos hacia España, con un saldo de ocho detenidos, entre ellos los dos cabecillas de la organización criminal.

Los resultados de la operación policial conjunta fueron dados a conocer este miércoles por la Dirección General de la Policía española en un comunicado oficial.

La red, que operaba desde al menos 2021 en España y en el país balcánico, habría facilitado la entrada clandestina de al menos 40 ciudadanos cubanos en territorio español, cobrando a cada uno cantidades cercanas a los 3,000 euros.

Las autoridades informaron que fueron arrestadas ocho personas en las provincias de Málaga (7) y Zamora (1), entre ellos, dos de los responsables de la red, a quienes se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración irregular, falsedad documental y blanqueo de capitales. Hasta el momento, la Policía no revelado la identidad de los detenidos.

De acuerdo con la investigación, el esquema comenzaba en Cuba con la venta de un paquete denominado «bolsa de viaje» que incluía billetes de avión, cartas de invitación, seguros médicos y reservas hoteleras.

Los migrantes volaban desde la isla hasta Belgrado, Serbia, donde eran recibidos por miembros de la organización radicados en ese país. Desde allí eran trasladados por vía terrestre hasta la frontera con Macedonia del Norte, luego continuaban hacia Grecia para acceder al espacio Schengen, y atravesaban distintos países europeos, como Italia y Francia, hasta llegar a España, su destino final.

Las autoridades señalaron que la intención era establecerse en este último país y «solicitar protección internacional, eludiendo la normativa europea y española en materia de entrada, tránsito y estancia de extranjeros».

En Serbia, la organización disponía de pisos de seguridad y establecimientos sin condiciones mínimas de habitabilidad donde, según la Policía Nacional, «los migrantes eran hacinados y, aprovechando su situación de necesidad y vulnerabilidad, les coartaban su libertad de movimientos bajo amenazas».

Los investigadores constataron que, en ocasiones, la red abandonaba a los migrantes a su llegada a Macedonia del Norte, donde «quedaban a su suerte, incluso a cargo de menores de edad, en situación de extrema necesidad, sin alimentos, sin posibilidades de comunicación y sin condiciones mínimas de higiene».

La rama española, con base en Málaga, gestionaba el tramo final del viaje e instruía a los recién llegados para que denunciaran la pérdida de su pasaporte original, con el objetivo de borrar los sellos de entrada por Serbia y poder solicitar asilo alegando una llegada reciente al país.

Según el comunicado policial, se acreditaron 27 episodios de favorecimiento de la inmigración ilegal mediante este método desde 2021 y se analizaron un total de 2,252 envíos de dinero por valor de 380,775 euros transferidos por los investigados asentados en España.

Para dificultar el rastreo del dinero, la organización diversificó los métodos de cobro: transferencias a cuentas españolas y extranjeras, aplicaciones de pago y criptomonedas.

Durante el operativo final se realizaron cuatro registros domiciliarios y una inspección en un establecimiento hostelero de la provincia de Málaga, donde se incautaron 9,070 euros y 7,120 pesos cubanos en efectivo, dos armas simuladas, dos teléfonos móviles y 24 tarjetas bancarias y múltiples documentos. Además, se bloquearon y embargaron 28 cuentas bancarias.

Las detenciones se ejecutaron en Torremolinos (6), Alhaurín de la Torre (1) y Zamora (1), precisó la Policía, y advirtió que «la investigación continúa abierta y no se descartan nuevos arrestos».

En diciembre de 2024, una operación conjunta europea desarticuló una red similar pero de mayor escala, que terminó con el arresto de 36 integrantes de la organización en varias provincias españolas. Los traficantes cobraban hasta 10,000 euros por persona y gestionaron la entrada irregular de al menos 67 migrantes cubanos.

La ruta balcánica se convirtió en un corredor habitual para los cubanos porque Serbia permitió durante años su entrada sin visado, facilitando el acceso terrestre hacia el espacio Schengen a través de Macedonia del Norte y Grecia.

España es el principal destino de la emigración cubana en Europa, con 223,532 cubanos residentes hasta enero de 2024. Sin embargo, las concesiones de asilo político a cubanos son mínimas, pese a miles de solicitudes anuales. En ese mismo año el gobierno español sólo otorgó 25 reconocimientos, mientras que, de enero a agosto de 2025, concedió asilo político a apenas 36 cubanos, según estadísticas oficiales reveladas hasta septiembre.