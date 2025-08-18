Español en EE.UU. reacciona a factura tras romperse un hueso: "Parece que me fui a jugar a Arabia Saudí"

Un joven español, conocido en TikTok como @david31glez, ha generado debate en la red tras mostrar la factura que recibió en un hospital de Estados Unidos después de fracturarse un hueso.

“Esto es lo que cuesta romperte un hueso en Estados Unidos. Hoy me desperté con la esperada pero poco ilusionante factura del hospital”, relató en el video, que acumula miles de visualizaciones.

Según explicó, la revisión médica con un especialista y una placa le costó $125, mientras que el servicio de radiología ascendió a $1,550. La estancia en urgencias, de apenas tres horas, fue la parte más cara: $1,858. A esto se sumaron $23 por medicinas de farmacia.

En total, el creador recibió una factura de $3,431, que resumió con ironía: “Lo que nos dio un total de $3,431 por tres horas, casi $1,000 la hora, parece que me fui a jugar a Arabia Saudí. (…) Lo bueno es que no me tengo que operar y así no tengo que hipotecar mi casa para poder pagar”.

En los comentarios del propio video, @david31glez -quien días antes había hecho balance de sus tres años en Miami, destacando el clima, la diversidad cultural y las oportunidades de negocio, pero también los altos costos de alquiler, el tráfico y las deficiencias del transporte público- aclaró que cuenta con seguro médico, por lo que el gasto real que debe asumir es mucho menor al total reflejado en la factura.

El testimonio provocó decenas de comentarios en TikTok con posturas encontradas. Muchos criticaron el sistema de salud en Estados Unidos: “EE.UU., el país de la libertad, la libertad de morirse si no tienes para pagar un seguro médico”, escribió un usuario. Otro aseguró: “Es más rentable volver a España y curarte aquí”.

También abundaron las comparaciones con España y la defensa de la sanidad pública: “Menos quejarse y a la calle a luchar por nuestra sanidad pública de calidad”, afirmó una usuaria. Otros lo vincularon directamente al debate político: “Ojalá llegue este mensaje a todos aquellos pperos, Voxeros y fachapobres que abogan por desmantelar la sanidad pública”, comentó un internauta, mientras otro escribió: “Seguid votando a la derecha, seguid”.

No faltaron las alusiones a la diferencia entre tener o no seguro: “Y por qué no tienes un seguro, máquina?”, le preguntó un usuario. “Hazte un seguro privado y listo”, aconsejó otro. Incluso hubo quienes ironizaron sobre los medicamentos: “Pues los medicamentos son bien españoles... no sé Rick”.

Entre los comentarios más críticos, un usuario escribió: “Menudo fake, te pillé con el carrito de los helados”, poniendo en duda la veracidad del recibo. Otros mostraron sorpresa por el gasto: “Si me llega a pasar a mí lloro y tengo que vender un órgano para pagar la factura. Qué asco de estructura sanitaria tienen ahí”.

El caso de @david31glez se suma a una serie de experiencias compartidas en TikTok que han encendido el debate sobre la atención médica en Estados Unidos.

En agosto de 2024, una mexicana reveló que acumuló facturas por más de 3,600 dólares tras acudir a urgencias. Meses después, una dominicana contó que un ataque de ansiedad le generó una deuda superior a 10,000 dólares. Y en septiembre de ese mismo año, una colombiana en Miami detalló que el nacimiento de su hija tuvo un costo de 29,000 dólares, aunque su seguro médico le permitió pagar poco más de 2,000.

Preguntas frecuentes sobre el costo de la atención médica en Estados Unidos