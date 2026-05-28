Así logra estar más cerca de su familia en la distancia: "Entro a mirarlos por las cámaras para calmar mi corazón"

Una cubana residente en Miami identificada como @lais28311 conmovió a miles de usuarios al publicar un video en TikTok en el que muestra cómo observa a su familia en Cuba a través de cámaras de seguridad instaladas en la vivienda familiar, sin que ellos lo sepan.

En las imágenes, captadas por las cámaras en tiempo real, se ve a su madre tendiendo ropa en el patio —junto a una bicicleta roja y blanca— y a otra joven sentada en el portal de la casa, en escenas cotidianas que la emigrante sigue desde la distancia.

«Ellos no lo saben pero yo entro a mirarlos para calmar mi corazón», escribió la cubana en la descripción del video, publicado el pasado martes.

El clip, de apenas 18 segundos, está acompañado de una canción que resume el sentimiento de toda una diáspora: «Me matan las ansias, matita a distancia, está al lado mío y yo me siento vacío, con soledad en abundancia».

La autora también dejó un mensaje para quienes le han preguntado sobre la tecnología que usa: «Para todos los que me han preguntado cómo es el proceso de la instalación de las cámaras en Cuba, prometo hacer un video explicando todo».

Esta práctica no es nueva entre los emigrantes cubanos. El pasado jueves 22 de mayo, el usuario @diaznoelito1, conocido como «El Menor D' Kentucky», publicó un video similar mostrando a su madre en Cuba a través de una cámara remota, que superó las 220,000 visualizaciones en menos de 24 horas.

En enero de 2026, la cubana @adianetttt, residente en Miami, ya había mostrado su sistema: cámaras conectadas a un router con línea telefónica recargable desde el exterior y un dispositivo EcoFlow para mantener la grabación durante los frecuentes apagones en la isla. Ella describió el montaje como «un proceso» que «vale la pena 100%».

El reto técnico es doble: mantener la conectividad a distancia y garantizar energía continua en un país donde los cortes eléctricos pueden durar hasta veinte horas diarias en algunas provincias.

Esta tendencia surge en el contexto del mayor éxodo cubano de la historia reciente. Más de un millón de personas abandonaron la isla entre 2021 y 2025, dejando familias fragmentadas entre Cuba y la diáspora, principalmente en Estados Unidos.

Los encuentros de cubanos en la frontera estadounidense alcanzaron cifras récord: 224,607 en 2022 y 200,287 en 2023, según datos migratorios.

Los videos sobre nostalgia, separación familiar y el dolor de la distancia se viralizan constantemente en TikTok entre cubanos dentro y fuera de la isla, como refleja una tendencia documentada en los últimos meses.

Las cámaras de vigilancia remota se han convertido así en una solución silenciosa y unilateral al dolor de la separación: ver sin ser visto, estar presente sin estar. «Solo los que estamos lejos entendemos este dolor», escribió @lais28311 junto a su video.