Video: Tensión en Cancún tras viralizarse agresión de un cubano a un mexicano por mordida de un perro

La tensión alrededor de la comunidad cubana en Cancún volvió a estallar este miércoles luego de que decenas de personas se congregaran frente a la vivienda de un migrante cubano acusado de agredir físicamente a un ciudadano mexicano tras un incidente con un perro.

La situación terminó con piedras, botellas y daños materiales contra la vivienda ubicada en la Supermanzana 23, una de las zonas donde en los últimos meses han aumentado las denuncias vecinales relacionadas con hechos violentos protagonizados por migrantes, de acuerdo con reportes de medios locales.

Captura de Facebook/Detalle Informativo.

Todo comenzó cuando un ciudadano denunció públicamente haber sido víctima de una doble agresión. Según relató en un video difundido en redes sociales, primero fue mordido por un perro que se encontraba sin correa y, posteriormente, golpeado presuntamente por el dueño del animal, identificado por medios locales como un ciudadano cubano.

El afectado explicó que, tras la mordedura, se acercó al propietario del perro para pedir explicaciones y preguntar si la mascota tenía las vacunas correspondientes, debido al riesgo sanitario que implica este tipo de ataques.

Sin embargo, lejos de recibir una respuesta, aseguró que el hombre entró a su vivienda y poco después salió para agredirlo físicamente.

En el video viral, el denunciante mostró lesiones que habría sufrido durante el altercado y pidió la intervención de las autoridades. También expresó su intención de proceder legalmente tanto por la mordedura del perro como por la agresión física.

La grabación se propagó rápidamente en redes sociales y desató una ola de comentarios cargados de hostilidad contra los cubanos residentes en Cancún. Frases como “Se llevó de recuerdo una mordida de perro y un ‘pingazo’ cubano” o “Esos cubanos ya se están pasando” comenzaron a circular en publicaciones y grupos locales.

Horas después, usuarios convocaron a una protesta frente a la vivienda del señalado. Algunos mensajes incluso utilizaban expresiones burlonas e invitaban a “visitar la piñata cubana”.

Captura de Facebook/Voz de Mujer Peninsular.

Al caer la tarde, decenas de personas acudieron al lugar. Testigos aseguraron que algunos comenzaron a lanzar piedras y botellas contra la fachada, rompiendo ventanas, dañando puertas y destruyendo parte del portón de entrada mientras exigían que el cubano saliera de la casa.

La situación obligó al despliegue de un fuerte operativo de seguridad integrado por Policía Municipal, Policía Estatal, Guardia Nacional, Marina y equipos antimotines para dispersar a la multitud y evitar un enfrentamiento mayor.

Hasta el momento no se han reportado detenidos ni lesionados oficialmente, aunque versiones difundidas en redes aseguran que el presunto agresor habría resultado herido y posteriormente resguardado dentro del inmueble.

El episodio ocurre en medio de un creciente clima de tensión en Cancún relacionado con hechos violentos que involucran a ciudadanos cubanos. El pasado 16 de abril, vecinos de la Supermanzana 23 protestaron frente al ayuntamiento de Benito Juárez exigiendo mayor seguridad y acciones del Instituto Nacional de Migración, luego de viralizarse otra pelea protagonizada por cubanos.

Este contexto coincide con un flujo migratorio cubano sin precedentes hacia México. Un informe reciente de Human Rights Watch señala que 4,353 cubanos fueron deportados de Estados Unidos a México entre enero de 2025 y marzo de 2026, convirtiéndose en el grupo más numeroso entre los nacionales de terceros países expulsados hacia territorio mexicano. Muchos terminan asentándose en ciudades como Cancún en condiciones económicas precarias y con creciente rechazo social.

En materia legal, el Reglamento de Protección y Bienestar Animal del municipio Benito Juárez establece que los perros deben circular con correa, collar y placa en espacios públicos. En casos de animales considerados de mayor peligrosidad, el uso de bozal también es obligatorio. Las violaciones pueden derivar en multas y responsabilidades civiles por daños a terceros.

Por ahora, ni la Fiscalía de Quintana Roo ni las autoridades municipales han informado sobre la apertura formal de investigaciones relacionadas con los disturbios o con la denuncia inicial de agresión.