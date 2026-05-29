Cuba seguirá a oscuras pese al regreso de Guiteras al SEN

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El regreso de la termoeléctrica Antonio Guiteras al Sistema Eléctrico Nacional no ha aliviado la crisis energética de Cuba. Según el parte oficial de la Unión Eléctrica publicado este viernes, la disponibilidad del sistema a las 06:00 horas es de apenas 1,400 MW frente a una demanda de 2,770 MW, con 1,375 MW afectados en ese momento.

La situación empeorará con la noche. Para el horario pico se proyecta una disponibilidad de 1,400 MW ante una demanda de 3,200 MW, lo que arroja un déficit de 1,800 MW y una afectación estimada de 1,830 MW.

El día anterior no fue mejor. La máxima afectación del jueves fue de 1,890 MW a las 22:00 horas, superior a lo planificado por la salida de emergencia de la unidad 1 de la CTE Santa Cruz y la unidad 3 de la CTE Renté.

La Guiteras —la mayor planta generadora del país, con capacidad nominal de 250 MW— se reconectó al SEN el jueves a las 7:48 de la mañana, cuatro días después de salir el 24 de mayo por un poro en el economizador.

Pero el alivio fue mínimo. Este viernes el sistema acumula averías activas en la unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez y las unidades 3 y 5 de la CTE Antonio Maceo, mientras la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 6 de la CTE Renté y la unidad 5 de la CTE Nuevitas permanecen en mantenimiento. Las limitaciones en la generación térmica dejan 460 MW fuera de servicio.

Los 54 parques solares fotovoltaicos aportaron 3,365 MWh con una potencia máxima de 526 MW en horario diurno, pero su contribución desaparece de noche, precisamente cuando la demanda alcanza su punto más alto.

En lo que va de 2026, la Guiteras acumula entre nueve y diez salidas del sistema. El patrón se repite: avería, reparación, reconexión y nueva avería en cuestión de días. El 14 de mayo su salida por salidero en caldera coincidió con un récord histórico de déficit de 2,174 MW y el colapso parcial del sistema desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo.

La reacción ciudadana ante el anuncio del regreso de la planta fue de escepticismo abierto. «Vamos a ver cuánto dura la Piteras», escribió un usuario en redes sociales. Otro resumió el sentir general: «Fantástico, resucitaron al muerto por unos días».

Rubén Campos Olmo, director general de la Unión Eléctrica, reconoció esta semana que la orden ejecutiva de Trump del 29 de enero —que prohíbe la entrada de combustible y lubricantes a Cuba— tuvo un impacto que calificó de «demoledor». Según Campos Olmo, «prácticamente una potencia equivalente a los 1,300-1,400 MW se quedó sin respaldo de combustible», lo que representa «más del 50% de lo que se puede generar en la noche».

La generación distribuida —patanas, motores fuel, grupos diésel— que antes aportaba entre 700 y 800 MW diarios desapareció del sistema tras las sanciones. Una donación rusa de 100,000 toneladas de crudo a principios de abril permitió una mejoría temporal, pero para finales de mayo el sistema regresó a niveles críticos.

El ministro de Energía, Vicente de la O Levy, admitió el 14 de mayo que «Cuba está sin combustible» y reconoció apagones de 20 a 22 horas diarias en algunos circuitos de La Habana. Unos 2,7 millones de personas sufren además problemas en el suministro de agua como consecuencia directa del déficit eléctrico.

El plazo para que empresas extranjeras cierren sus operaciones con GAESA —el conglomerado militar que controla entre el 40% y el 70% de la economía cubana— vence el 5 de junio, lo que podría agravar aún más el acceso a divisas y combustible para el régimen.