Más oscuridad para Cuba: Déficit eléctrico supera los 2,100 MW

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La Unión Eléctrica (UNE) pronosticó este lunes una afectación de 2,147 MW para el horario pico nocturno, con una disponibilidad de apenas 1,133 MW frente a una demanda máxima estimada de 3,250 MW, lo que representa un déficit proyectado de 2,117 MW que supera el umbral de los 2,100 MW.

El panorama al amanecer ya era crítico: a las 6:00 am, la demanda era de 2,700 MW con 1,567 MW afectados, y para el mediodía se estima una afectación de 1,600 MW adicionales.

El domingo fue igualmente devastador.

La UNE confirmó que "la máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 2,050 MW a las 9:30 pm, superior a lo planificado por demanda por encima de lo estimado", con cortes que se mantuvieron durante las 24 horas y toda la madrugada.

En La Habana, la situación rozó el colapso total. La Empresa Eléctrica de La Habana informó que se interrumpió el servicio durante 23 horas y 11 minutos, con una afectación máxima de 479 MW a las 11:30 pm y 127 MW apagados por emergencia.

Al cierre de la nota, 353 MW seguían sin servicio y "la afectación a los bloques y circuitos por contingencia energética, sin horario previsto, depende de las condiciones de disponibilidad del SEN".

Las averías acumuladas explican el desplome. Según el parte oficial, están fuera de servicio cinco unidades de las CTE Ernesto Guevara de la Serna, Antonio Guiteras, Lidio Ramón Pérez y Antonio Maceo.

A eso se suman unidades en mantenimiento en las CTE Mariel, Renté y Nuevitas, con 296 MW adicionales fuera de servicio por limitaciones en la generación térmica.

La Guiteras, la planta más potente del país, volvió a salir de servicio el domingo por un "poro en el economizador", su novena o décima avería en lo que va de 2026.

Apenas seis días antes había sido sincronizada al SEN tras reparaciones que incluyeron tubos fallados y problemas de hermeticidad en el horno.

El 14 de mayo, una caída anterior de la Guiteras por salidero en caldera provocó un déficit récord de 2,174 MW y dejó sin luz la franja de Ciego de Ávila a Guantánamo. Este lunes, un directivo de la planta negó que las fallas recurrentes se deban a reparaciones mal ejecutadas.

La única nota positiva en el parte oficial es la producción de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos, que generaron 3,829 MWh el domingo con una potencia máxima de 480 MW al mediodía. Sin embargo, la energía solar no cubre el déficit nocturno, que es cuando la demanda alcanza su pico.

La crisis responde a un deterioro estructural que el régimen lleva décadas ignorando.

La capacidad disponible de las grandes plantas térmicas cayó de 2,548 MW en 2022 a 1,993 MW en 2024, una reducción del 22 %.

El 76 % de la electricidad depende de combustibles fósiles importados, y desde diciembre de 2025 solo habría llegado un barco de combustible cuando el sistema requiere ocho al mes. Las pérdidas técnicas en transmisión superan el 16 %, el doble del estándar internacional.

Mientras los barrios populares permanecen a oscuras casi todo el día, hoteles de lujo e instalaciones gubernamentales mantienen electricidad propia, un hecho que ha generado indignación ciudadana creciente y que la propia Oficina de Turismo de Cuba en Londres reconoció al admitir que los hoteles cuentan con "sistemas de alimentación independientes y generadores de respaldo".