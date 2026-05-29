Trump fija sus condiciones para Irán: Sin armas nucleares y bajo supervisión de EE.UU.

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El presidente Donald Trump publicó este viernes en Truth Social un extenso mensaje en el que fijó sus condiciones para un acuerdo con Irán, exigiendo que Teherán renuncie para siempre a las armas nucleares y acepte la supervisión estadounidense sobre el material enriquecido que permanece enterrado bajo las instalaciones destruidas hace 11 meses.

El mensaje llega un día después de que negociadores de ambos países alcanzaran un acuerdo preliminar para extender el alto al fuego 60 días e iniciar conversaciones formales sobre el programa nuclear iraní, según un funcionario estadounidense citado por AP bajo condición de anonimato.

Trump fue categórico en su primera exigencia: «Irán debe acordar que nunca tendrá un arma nuclear o bomba. El Estrecho de Ormuz debe abrirse de inmediato, sin peajes, para el tráfico marítimo irrestricto en ambas direcciones».

Sobre el material nuclear, Trump explicó que el llamado «polvo nuclear» —uranio enriquecido sepultado bajo montañas colapsadas por los ataques de bombarderos B-2 en febrero de 2026— deberá ser desenterrado por Estados Unidos y destruido en coordinación con Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Trump señaló que solo EE.UU. y China poseen la capacidad mecánica para extraer ese material, y subrayó que la operación se realizará «en estrecha coordinación y conjunción con la República Islámica de Irán».

Captura de Truth Social

El mandatario también anunció el levantamiento del bloqueo naval estadounidense, que calificó de «asombroso y sin precedentes», y se dirigió directamente a las tripulaciones retenidas en el estrecho: «Los barcos atrapados en el estrecho pueden comenzar el proceso de regresar a casa. ¡Saluden a sus esposas, esposos, padres y familias de mi parte, su presidente favorito!»

Trump fue igualmente explícito sobre las finanzas: «No se intercambiará dinero hasta nuevo aviso», y añadió que otros asuntos «de mucha menor importancia» ya han sido acordados.

El presidente cerró su publicación indicando que se reuniría de inmediato en la Sala de Situación para tomar «una determinación final» sobre el acuerdo.

El contexto en que llega este anuncio es de alta tensión. Menos de 24 horas antes del acuerdo preliminar del 28 de mayo, Kuwait interceptó un misil balístico disparado desde Irán, calificado por el Mando Central estadounidense (CENTCOM) como una flagrante violación de la tregua. Ese mismo día, fuerzas estadounidenses interceptaron cinco drones de ataque iraníes en el Estrecho de Ormuz e impidieron el lanzamiento de un sexto desde Bandar Abbas.

El conflicto se desencadenó el 28 de febrero de 2026 con la Operación Midnight Hammer, ataques conjuntos de EE.UU. e Israel con bombarderos B-2 y 14 bombas antibúnker contra las instalaciones nucleares de Fordow, Natanz e Isfahan. Irán respondió cerrando el Estrecho de Ormuz el 4 de marzo, lo que disparó el precio del petróleo Brent por encima de los 120 dólares por barril y elevó los futuros de gas natural licuado europeos un 77%.

El nudo central de las negociaciones sigue siendo la duración de la moratoria al enriquecimiento: EE.UU. exige 20 años, mientras Irán ha propuesto entre cinco y 15 años. El portavoz iraní Esmaeil Baqaei afirmó el pasado viernes 23 de mayo que «Teherán y Washington han acercado posturas», aunque la brecha sobre el programa nuclear sigue sin cerrarse.