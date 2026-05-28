Estados Unidos ataca zonas militares en el sur de Irán y derriba drones sobre el estrecho de Ormuz

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Las fuerzas armadas de Estados Unidos atacaron este jueves una instalación militar en el sur de Irán y derribaron cuatro drones de ataque unidireccionales lanzados por Teherán, en una acción que Washington calificó de «defensa propia», según funcionarios citados por medios estadounidenses.

Los medios estatales iraníes fueron los primeros en reportar tres explosiones al este de Bandar Abbas, la principal ciudad portuaria cercana al estrecho de Ormuz, en la madrugada del jueves.

Según funcionarios del Pentágono citados bajo anonimato por The New York Times, los drones representaban una amenaza directa contra las fuerzas navales estadounidenses en la región y contra el escaso tráfico marítimo comercial que aún transita por el estrecho, que Irán ha bloqueado.

Los ataques se producen en el marco de un conflicto que se extiende desde el 28 de febrero de 2026, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron la Operación Furia Épica, una campaña de bombardeos contra instalaciones militares y nucleares iraníes.

El 13 de abril, Washington escaló la presión con un bloqueo naval sobre buques con origen o destino en puertos iraníes, al que Teherán respondió cerrando el paso por el estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial y el 25% del gas natural licuado.

La crisis energética resultante fue calificada como la mayor interrupción del suministro desde los años 70, con el precio del barril Brent escalando de 67 a más de 126 dólares.

En los días previos al ataque, la tensión ya había subido de tono: el martes, Irán anunció haber derribado un dron estadounidense MQ-9 y haber disparado contra un F-35 y un RQ-4, acusándolos de violar su espacio aéreo en el golfo Pérsico, versión que Washington no confirmó.

Paralelamente, las negociaciones diplomáticas atravesaban un momento crítico: la televisión estatal iraní difundió un supuesto preacuerdo según el cual Teherán se comprometería a restablecer el tráfico en el estrecho, pero la Casa Blanca lo desmintió de inmediato calificándolo de invención.

El presidente Donald Trump había descartado el miércoles, en una reunión de gabinete, cualquier acuerdo que otorgue a Irán control sobre Ormuz.

«Son aguas internacionales, nadie las va a controlar. Vamos a vigilarlas. Las vigilaremos, pero nadie las va a controlar», declaró el mandatario.

Las negociaciones entre ambos países giraban en torno a un memorando de 14 puntos enviado por Irán que incluía una moratoria sobre el enriquecimiento de uranio, alivio de sanciones y liberación de fondos iraníes congelados.

El punto de choque central era la duración de esa moratoria: Washington exigía 20 años, mientras Teherán ofrecía apenas cinco.

El 19 de mayo, Trump había dado a Irán un ultimátum de «dos o tres días» para aceptar un acuerdo nuclear, y el 24 de mayo Washington declaró que un pacto para reabrir el estrecho estaba «al alcance de la mano», según informó El País.