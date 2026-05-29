Tribunal pone en pausa millonario fondo para aliados de Trump investigados por la Justicia

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Un juez federal bloqueó temporalmente este viernes los pagos del fondo de compensación de 1,776 millones de dólares creado por la administración Trump, conocido como el fondo «Anti-Weaponization», impidiendo al gobierno procesar o abonar cualquier reclamación mientras se examina la legalidad del mecanismo.

El Departamento de Justicia anunció el fondo el 18 de mayo como parte de un acuerdo en el caso President Donald J. Trump v. Internal Revenue Service, con el objetivo declarado de ofrecer compensación económica y disculpas formales a personas que alegan haber sido víctimas de la instrumentalización política del gobierno durante la era Biden.

Entre los posibles beneficiarios figuran personas procesadas por los hechos del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y otras figuras del entorno de Trump, a quienes el presidente indultó masivamente al inicio de su segundo mandato.

El fondo se financia con el Judgment Fund del Tesoro de Estados Unidos, un mecanismo federal permanente que permite pagar acuerdos legales contra el gobierno sin necesidad de aprobación del Congreso para cada pago individual, lo que ha generado críticas sobre la ausencia de supervisión legislativa.

La organización Democracy Forward presentó una demanda el 22 de mayo para bloquear el fondo, calificándolo de «fondo de caja negra».

«Personas y organizaciones perjudicadas por la administración Trump-Vance demandaron para bloquear un fondo de caja negra de 1,776 millones de dólares», señaló la organización en su comunicado.

Los agentes del Capitolio Harry Dunn y Daniel Hodges también acudieron a los tribunales para intentar frenar los pagos, sumándose a las acciones legales contra el mecanismo.

Los críticos señalaron además que la comisión administradora del fondo tendría amplia discrecionalidad para distribuir el dinero y que Trump podría remover a sus miembros sin causa, lo que generó señalamientos de conflicto de interés.

El Departamento de Justicia defendió el fondo al afirmar que «la presentación de una reclamación es voluntaria» y que «no existen requisitos partidistas para presentarla», subrayando que cualquier persona que alegue haber sido víctima de persecución gubernamental puede participar.

Como parte del acuerdo original, los demandantes —aliados de Trump— acordaron retirar su demanda con perjuicio y sus reclamaciones administrativas relacionadas.

El acuerdo también habría incluido protecciones para Trump frente a futuras revisiones fiscales sobre ejercicios anteriores al 18 de mayo.

La orden judicial emitida este viernes es temporal y no constituye una resolución final del caso, por lo que el debate legal sobre la legalidad del fondo continuará en los tribunales. Según los términos originales del acuerdo, el fondo dejaría de procesar reclamaciones a más tardar el 1 de diciembre de 2028.