Trump crea fondo de 1,700 millones para compensar a aliados perseguidos durante la era Biden

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La administración Trump anunció este lunes la creación de un fondo de 1,700 millones de dólares destinado a compensar a aliados del presidente republicano que alegan haber sido perseguidos por el Departamento de Justicia durante la era Biden, según informó la agencia AP.

El anuncio llegó en paralelo con la decisión de Trump de retirar su demanda de 10,000 millones de dólares contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por la filtración de sus declaraciones fiscales, presentando la moción de desestimación ante una corte federal de Florida.

El fondo, denominado «Anti-Weaponization Fund» (Fondo contra la utilización del sistema judicial como arma política), se financiaría con el «Judgment Fund» del Tesoro de Estados Unidos (Fondo de Sentencias), un mecanismo permanente utilizado para pagar sentencias y acuerdos del gobierno federal.

Entre los potenciales beneficiarios figuran personas procesadas por los eventos del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, así como otras entidades vinculadas al entorno de Trump que alegan haber sido blanco de la «armamentización» del gobierno de Biden.

La comisión que administraría el fondo tendría amplia discrecionalidad para distribuir el dinero, y Trump podría remover a sus miembros sin causa justificada, lo que ha generado críticas sobre posibles conflictos de interés.

La reacción política fue inmediata: el Grupo de Litigación de los Demócratas de la Cámara de Representantes anunció que intentará bloquear el acuerdo, calificándolo de «beneficio propio».

Los demócratas argumentan que el esquema implica usar fondos públicos para compensar a personas políticamente cercanas al presidente, y que el propio Trump podría beneficiarse indirectamente del mecanismo.

La agencia AP calificó la resolución como «altamente heterodoxa», señalando que el uso del «Judgment Fund» del Tesoro de Estados Unidos para un fondo de compensación política de esta naturaleza no tiene precedentes.

El caso tiene como antecedente directo la filtración de declaraciones fiscales de Trump por parte de Charles Littlejohn, excontratista del IRS, quien robó y divulgó información tributaria confidencial a organizaciones de noticias como The New York Times y ProPublica.

Littlejohn fue acusado en septiembre de 2023, se declaró culpable en octubre de ese año y fue sentenciado a cinco años de prisión por la jueza federal Ana C. Reyes el 29 de enero de 2024.

El Departamento de Justicia señaló en su momento que Littlejohn «abusó de su posición de confianza» al filtrar información fiscal confidencial de miles de contribuyentes adinerados.

En febrero de este año, Trump había declarado que si recibía dinero por el caso del IRS «haríamos algo para caridad» y que podría ser una suma «sustancial».

Trump ha sostenido de manera reiterada que el Departamento de Justicia fue «armamentizado» contra él y sus aliados durante la administración Biden, narrativa que ahora sustenta la creación de este fondo sin precedentes en la historia política estadounidense.