Trump crea fondo de 1,700 millones para compensar a aliados perseguidos durante la era Biden

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La administración Trump anunció este lunes la creación de un fondo de 1,700 millones de dólares destinado a compensar a aliados del presidente republicano que alegan haber sido perseguidos por el Departamento de Justicia durante la era Biden, según informó la agencia AP.
El anuncio llegó en paralelo con la decisión de Trump de retirar su demanda de 10,000 millones de dólares contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por la filtración de sus declaraciones fiscales, presentando la moción de desestimación ante una corte federal de Florida.
El fondo, denominado «Anti-Weaponization Fund» (Fondo contra la utilización del sistema judicial como arma política), se financiaría con el «Judgment Fund» del Tesoro de Estados Unidos (Fondo de Sentencias), un mecanismo permanente utilizado para pagar sentencias y acuerdos del gobierno federal.
Entre los potenciales beneficiarios figuran personas procesadas por los eventos del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, así como otras entidades vinculadas al entorno de Trump que alegan haber sido blanco de la «armamentización» del gobierno de Biden.
La comisión que administraría el fondo tendría amplia discrecionalidad para distribuir el dinero, y Trump podría remover a sus miembros sin causa justificada, lo que ha generado críticas sobre posibles conflictos de interés.
La reacción política fue inmediata: el Grupo de Litigación de los Demócratas de la Cámara de Representantes anunció que intentará bloquear el acuerdo, calificándolo de «beneficio propio».
Los demócratas argumentan que el esquema implica usar fondos públicos para compensar a personas políticamente cercanas al presidente, y que el propio Trump podría beneficiarse indirectamente del mecanismo.
La agencia AP calificó la resolución como «altamente heterodoxa», señalando que el uso del «Judgment Fund» del Tesoro de Estados Unidos para un fondo de compensación política de esta naturaleza no tiene precedentes.
El caso tiene como antecedente directo la filtración de declaraciones fiscales de Trump por parte de Charles Littlejohn, excontratista del IRS, quien robó y divulgó información tributaria confidencial a organizaciones de noticias como The New York Times y ProPublica.
Littlejohn fue acusado en septiembre de 2023, se declaró culpable en octubre de ese año y fue sentenciado a cinco años de prisión por la jueza federal Ana C. Reyes el 29 de enero de 2024.
El Departamento de Justicia señaló en su momento que Littlejohn «abusó de su posición de confianza» al filtrar información fiscal confidencial de miles de contribuyentes adinerados.
En febrero de este año, Trump había declarado que si recibía dinero por el caso del IRS «haríamos algo para caridad» y que podría ser una suma «sustancial».
Trump ha sostenido de manera reiterada que el Departamento de Justicia fue «armamentizado» contra él y sus aliados durante la administración Biden, narrativa que ahora sustenta la creación de este fondo sin precedentes en la historia política estadounidense.
Preguntas frecuentes sobre el Fondo Anti-Armamentización de Trump
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es el Fondo Anti-Armamentización creado por Trump?
El Fondo Anti-Armamentización es un fondo de 1,700 millones de dólares destinado a compensar a aliados de Trump que alegan haber sido perseguidos por el Departamento de Justicia durante la era Biden. Este fondo se financiaría a través del Judgment Fund del Tesoro de Estados Unidos.
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¿Quiénes son los posibles beneficiarios del Fondo Anti-Armamentización?
Entre los potenciales beneficiarios del fondo se encuentran personas procesadas por los eventos del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, así como otras entidades vinculadas al entorno de Trump que alegan haber sido blanco de la "armamentización" del gobierno de Biden.
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¿Qué críticas ha generado la creación del Fondo Anti-Armamentización?
El fondo ha generado críticas debido a la amplia discrecionalidad que tendría la comisión encargada de administrarlo y la posibilidad de que Trump pueda remover a sus miembros sin causa justificada. Los demócratas han calificado el fondo como un "beneficio propio" y argumentan que implica el uso de fondos públicos para compensar a personas políticamente cercanas a Trump.
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¿Cuál es el antecedente de la demanda de Trump contra el IRS?
La demanda de Trump contra el IRS, presentada por la filtración de sus declaraciones fiscales, fue retirada en paralelo al anuncio del fondo. Charles Littlejohn, un excontratista del IRS, filtró información fiscal confidencial, lo que llevó a Trump a demandar al IRS por 10,000 millones de dólares. Littlejohn fue sentenciado a cinco años de prisión por su participación en la filtración.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.