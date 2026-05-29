Se estrella una avioneta en el condado de Broward, Florida, y sus dos ocupantes son hospitalizados

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Una avioneta Cessna 172P monomotor se estrelló esta mañana en el campus del Hospital Estatal del Sur de Florida, un centro psiquiátrico ubicado en Pembroke Pines, condado de Broward, según informó la Policía de Pembroke Pines.
El accidente ocurrió alrededor de las 11:30 a.m., cuando la aeronave cayó sobre un área de césped al norte del hospital, en 800 East Cypress Drive.
Los dos ocupantes fueron hospitalizados con heridas, aunque la policía confirmó que ambos estaban conscientes y respirando al llegar los servicios de emergencia.
Las autoridades precisaron que no se reportaron lesiones adicionales entre personas en tierra y que el tráfico en las inmediaciones no se vería afectado.
Según la Administración Federal de Aviación (FAA) y su base de datos de aeronaves, el propietario registrado del Cessna 172P es Trajectory Aviation LLC, con sede en Hollywood, Florida.
La empresa ofrece formación de vuelo y fotografía aérea con drones y aeronaves tripuladas, y el avión accidentado aparece listado en la sección de entrenamiento de su sitio web.
De acuerdo con datos de FlightAware, la aeronave había despegado del aeropuerto North Perry a las 7:57 a.m. y aterrizó en el aeropuerto del condado de Okeechobee a las 9:04 a.m.
Poco después, despegó nuevamente de Okeechobee a las 9:41 a.m. con destino de regreso a North Perry, trayecto durante el cual ocurrió el siniestro.
Imágenes captadas desde el helicóptero Sky 10 de Local 10 mostraron la aeronave volcada sobre el césped del hospital, con las alas desprendidas y dobladas y el fuselaje severamente dañado.
El impacto también derribó al menos un árbol pequeño en el área.
El condado de Broward ha sido escenario de varios accidentes de aviación ligera en años recientes.
En julio de 2025, una avioneta cayó en una zona residencial a una milla del aeropuerto North Perry con cuatro ocupantes a bordo, todos sobrevivientes.
En agosto de 2023, dos personas fallecieron tras estrellarse otra avioneta en el mismo aeropuerto, y ese mismo mes un helicóptero de rescate aéreo de Broward chocó contra viviendas.
La investigación del accidente estaba en desarrollo al cierre de este reporte, y las autoridades aún no habían divulgado detalles sobre las circunstancias que rodearon el siniestro.
Preguntas frecuentes sobre el accidente de avioneta en Broward, Florida
CiberCuba te lo explica:
¿Qué ocurrió con la avioneta Cessna 172P en Broward, Florida?
La avioneta Cessna 172P se estrelló en el campus del Hospital Estatal del Sur de Florida en Pembroke Pines, Broward. El accidente ocurrió alrededor de las 11:30 a.m. y resultó en lesiones para sus dos ocupantes, quienes fueron hospitalizados pero se encontraban conscientes y respirando al llegar los servicios de emergencia.
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¿Quién es el propietario de la avioneta accidentada en Pembroke Pines?
El propietario registrado de la avioneta es Trajectory Aviation LLC, una empresa con sede en Hollywood, Florida, que ofrece formación de vuelo y servicios de fotografía aérea. La aeronave estaba listada en la sección de entrenamiento de su sitio web.
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¿Cómo ha sido la frecuencia de accidentes de aviación ligera en Broward, Florida?
El condado de Broward ha sido escenario de varios accidentes de aviación ligera en años recientes. En julio de 2025, una avioneta cayó en una zona residencial cerca del aeropuerto North Perry, y en agosto de 2023, dos personas murieron en otro accidente de avioneta en el mismo aeropuerto. Estos eventos resaltan la recurrente preocupación por la seguridad aérea en la región.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.