Muere periodista cubano Santiago Ramírez Frías, voz de la radio de Cárdenas durante más de cinco décadas

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Santiago Ramírez Frías, uno de los periodistas más reconocidos de Cárdenas, Matanzas, falleció este viernes dejando un vacío profundo en la historia informativa de la ciudad y en el corazón de quienes crecieron escuchando su voz en los micrófonos de Radio Ciudad Bandera durante más de medio siglo.

El usuario Christian Arbolaez anunció su partida en Facebook con un mensaje que resumía lo que Frías significó para Cárdenas: "Hay personas que uno siente que siempre estarán ahí. No porque sean inmortales, sino porque su voz termina formando parte de la vida de un pueblo".

Frías comenzó su carrera en la radio como operador de audio, cuando, según Arbolaez, "la radio se hacía con paciencia, disciplina y pasión".

Tras graduarse de Periodismo en la Universidad de La Habana, se convirtió en una de las voces más familiares de la ciudad, con un timbre peculiar y una presencia constante en los espacios informativos que lo transformaron en parte de la identidad cardenense.

Durante más de cinco décadas acompañó a miles de oyentes desde los micrófonos de Radio Ciudad Bandera, la emisora en activo más antigua de Cuba.

Era recordado por recorrer las calles de la ciudad en bicicleta detrás de una noticia, enviando reportes para la radio y para otros medios provinciales, cubriendo múltiples temas.

Captura de Facebook / Christian Arbolaez

"Su nombre queda unido para siempre a la historia de Radio Ciudad Bandera y a una generación de profesionales que entendieron el periodismo como un servicio al pueblo", subrayó Arbolaez.

Incluso después de jubilarse, continuó colaborando con la emisora hasta octubre de 2020, cuando le cancelaron su contrato por falta de recursos económicos.

El propio Frías lo explicó con claridad años después: "Cerraron los contratos. Dicen que no tenían dinero para pagarme. A mí la Covid no me frenaba. Al final, a la calle hay que salir a buscarlo todo, cómo no hacerlo para trabajar".

Según relató Arbolaez, sus últimos años estuvieron marcados por una realidad dolorosa: vivía modestamente con una jubilación que apenas alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas.

Así lo constataron varios colegas que lo visitaron en su casa hace algún tiempo, quienes se conmovieron con su situación. "Algunos hablaban de la soledad que enfrentaba. Otros lamentaban que figuras que dedicaron toda una vida al servicio público terminaran atravesando dificultades económicas".

En aquella ocasión, el veterano periodista agradeció la ayuda económica recibida, pero "confesó que lo que más necesitaba era saber que aún se acordaban de él".

Frías ostentaba el título de Hijo Ilustre de Cárdenas y en marzo de 2024, durante las celebraciones del Día de la Prensa Cubana en el teatro Sauto de Matanzas, le fue impuesto el sello "60 Aniversario de la Unión de Periodistas y Escritores de Cuba" (UPEC).

En esa misma ocasión, el periódico Girón lo describió como "faro para los pinos nuevos" y destacó que su trayectoria trascendía los límites geográficos de Cárdenas.

Arbolaez cerró su homenaje con una reflexión que quedará como epitafio de una vida entregada al oficio: "Un pueblo no debería esperar a que sus voces se apaguen para recordar cuánto significaron".

La muerte de Frías se suma a una lista de figuras del periodismo y la radio cubana que han partido en los últimos años, como el reconocido locutor y director de radio Jorge Luis Michelena, fallecido en febrero de 2025, y la periodista santiaguera Sonia Franco, fallecida en mayo de ese año.