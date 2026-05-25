Falleció Abelardo Oviedo Duquesne (El Brother), destacado periodista deportivo cubano

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El periodismo deportivo cubano perdió a una de sus figuras más queridas: Abelardo Oviedo Duquesne, conocido en el gremio como «El Brother», falleció tras una larga enfermedad que lo había mantenido alejado de la vida pública. La noticia de su muerte se conoció aproximadamente cinco días después de ocurrida, según señaló el periodista René Navarro en su homenaje en redes sociales.

Navarro lo describió como «el ocurrente y original moreno del basket y el deporte cubano» y destacó que fue «pionero de la página deportiva del diario Trabajadores y por muchos años redactor de la revista Bohemia».

Captura de FB/Rene Navarro

La periodista y profesora Iraida Calzadilla fue una de las primeras en difundir la noticia entre sus colegas. En su publicación de despedida, recordó que Oviedo fue jefe de la página deportiva del periódico Trabajadores cuando la sede del diario aún quedaba en la calle Virtudes, y que también fue su compañero en la Universidad.

Calzadilla evocó una de las frases más características del periodista: «Era la manera jocosa en que aquel hombrón-ébano terminaba cualquier conversación para irse a redactar un trabajo: 'Me voy a envolver un tabaco', le oí decir decenas de veces, mientras alzaba las manos con la libreta de notas».

La frase se volvió tan popular en el gremio que, según Calzadilla, al menos dos colegas intentaron apropiársela con el paso del tiempo, y ella tuvo que aclararles que la paternidad era de Oviedo.

El periodista Michel Contreras González compartió en Facebook sus propios recuerdos del Brother, con quien compartió habitación durante la cobertura de los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1999, evento en el que Cuba obtuvo una abundante cosecha de medallas. Contreras lo describió como alguien dotado de «un carisma innato que remataba la mejor sonrisa de la prensa nacional».

Entre las anécdotas que Contreras atesoró de aquella cobertura, recordó cómo El Brother ponía a los Van Van a todo volumen en el auto de un anciano alemán radicado en Canadá, regateaba con tal vehemencia en las tiendas que los empleados terminaban llamando al jefe para aceptar sus condiciones, y hacía reír a cada voluntario deportivo con un inglés «tan personal que parecía dialecto propio».

Captura de FB/Michel Contreras González

Contreras también destacó la dimensión deportiva de Oviedo: «Fan del basket, deporte que practicó hasta casi asistir a unos Juegos Olímpicos, me llamaba para irnos a la liga superior de baloncesto». El periodista medía aproximadamente 1.90 metros y practicó el baloncesto a nivel competitivo, lo que le otorgaba una perspectiva única en sus coberturas del deporte.

René Navarro recordó asimismo que Oviedo se destacó en coberturas de atletismo y otros deportes populares, además del baloncesto.

La revista Bohemia, donde Oviedo trabajó durante años, le dedicó un artículo necrológico titulado «Mi adiós al Brother» bajo la firma de Rafael Pérez, testimonio del peso que tuvo en el periodismo deportivo de la Isla.

La muerte de Oviedo se suma a otras pérdidas que han golpeado al periodismo deportivo cubano en los últimos años. El narrador Roberto Pacheco Martínez, de Radio Rebelde, falleció en mayo de 2023; Juan Emilio Batista Cruz, decano de la prensa deportiva de Las Tunas, murió en marzo de 2022; y Eddy López Sánchez, voz del deporte en la radio tunera, falleció en diciembre de ese mismo año.

El baloncesto cubano, deporte al que Oviedo estuvo ligado toda su vida, atraviesa décadas de declive. En 2025, figuras como Miguelito Calderón, leyenda de ese deporte, fueron reportadas en condiciones de precariedad, reflejo de la situación general del deporte en Cuba.

Le sobreviven su esposa, la también veterana periodista Caridad Carrobello, y su hijo Yasser. Contreras cerró su homenaje con una imagen que resume al personaje: «El Brother, adorador de su hijo El Yase y de su esposa Cary, era, sobre todas las cosas, un tipo que reía. Y así prefiero conservarlo en mi memoria. Supongo que allá arriba, si es que las almas hablan entre ellas, ya habrá hecho reír a mucha gente». Lleguen a su familia y seres cercanos las sentidas condolencias.