«El que quiere bombas sobre Cuba no quiere a los cubanos»: Cristina Escobar arremete contra quienes apoyan la intervención

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La periodista Cristina Escobar publicó este martes un extenso texto en Facebook en el que arremete contra los cubanos que apoyan una intervención militar de Estados Unidos en la isla, en respuesta a informes que señalan que las probabilidades de un ataque estadounidense a Cuba han aumentado.

El detonante fue un artículo de POLITICO que advierte sobre la escalada de tensiones con Cuba y apunta que la administración Trump parece «cada vez más dispuesta a atacar».

Ese escenario llevó a Escobar a dirigirse directamente a quienes, desde dentro y fuera de la isla, claman por una acción militar como vía para el cambio de régimen.

«No sé, yo, entre apagones y la amenaza de una bomba sobre mi hija de cinco años, no me concentro tanto en eso de los cambios de Cuba», escribió la periodista, estableciendo desde el inicio un tono personal y emocional.

Su mensaje apunta sin rodeos a quienes llama «enchuchadores de sofá, los valientes de Facebook», a artistas que «se van voluntariamente por el aeropuerto y llegan a los afueras diciendo que llegaron al exilio», y a quienes, según ella, usan el discurso pro-cambio de régimen para ganar notoriedad: «si no se montan ahí se olvidarían de sus nombres hasta sus madres».

Sobre las consecuencias de una intervención armada, Escobar fue directa: «cuando caigan las bombas, cuando mueran niños, cuando un ejército extranjero bombardee y mate gente que no pudo decidir ni por una cosa ni la otra, en ustedes caerá la responsabilidad de cada muerte, de cada pérdida, de cada desgracia».

También advirtió: «Si tú ves al pueblo cubano como un daño colateral, que te da lo mismo que se mueran para que se logre lo que tú crees que debería pasar aquí, mírate, y ojalá la bomba no caiga sobre tu madre o sobre tu abuela. De ahí, no se regresa».

Frente al argumento de que la violencia es el único camino, Escobar respondió con un razonamiento pragmático: «para cambiar gobiernos hace falta estar vivos. Hasta para tumbar un régimen hace falta combustible, comer, luz», evitando, por supuesto, poner ese calificativo de «tirano» a Miguel Díaz-Canel.

Sin embargo, recordar el caso venezolano es relevante en este debate: el cambio político en ese país —incluida la caída de Nicolás Maduro— se produjo sin bombardeos ni intervención militar directa, lo que refuerza el argumento de quienes sostienen que la transformación es posible sin violencia.

El texto de Escobar se inscribe en un momento de intensa polarización entre los cubanos.

En los últimos meses, el debate sobre el futuro de la isla se ha dividido entre quienes ven en una presión militar de Trump la única salida viable a décadas de dictadura, y quienes rechazan esa opción por sus consecuencias humanitarias.

En este segundo grupo suelen coincidir, aunque por razones distintas, tanto defensores del régimen como personas que han criticado al propio gobierno cubano.

Escobar pertenece a esta última categoría: fue presentadora de la Televisión Cubana, pero en 2025 lanzó duras críticas contra la prensa estatal por su incapacidad de informar con veracidad, y en 2021 señaló que «la prensa cubana no cubrió lo que sucedió» durante las protestas del 11 de julio.

Sus críticos, sin embargo, la señalan como una voz funcional al régimen en un momento clave. Así que no es de extrañar que su enfoque se centre, obvio, en la defensa blanda del régimen.

Escobar cerró su publicación con una frase que resume toda su argumentación: «El que quiere bombas sobre Cuba no quiere a los cubanos. Todo lo demás es demagogia».

Pero claro, sus palabras no representan a quienes hoy rebuscan en la basura para sobrevivir en Cuba. Muchos prefieren arriesgarse a un cambio antes que seguir atrapados en el statu quo del régimen. Para ellos, y no para Escobar, la transición también es asunto de supervivencia.