El dólar y el euro vuelven a subir en Cuba: El billete verde alcanza un nuevo récord histórico

El deterioro del peso cubano (CUP) continúa acentuándose y este sábado el mercado informal de divisas en Cuba amaneció con nuevas alzas generalizadas.

Acorde a las estimaciones del medio independiente elTOQUE, el dólar estadounidense alcanzó los 575 CUP, tres pesos más que la víspera, cuando ya había marcado un récord histórico al cotizarse a 572 CUP.

El euro también repuntó hasta los 645 CUP, recuperando los cinco pesos que había perdido la jornada anterior.

El viernes, el dólar había subido cuatro pesos respecto al jueves 28 de mayo, cuando se cambiaba a 568 CUP. Con el nuevo repunte de este sábado, la divisa consolida su tendencia alcista y rompe por segunda jornada consecutiva su propio récord histórico en el mercado informal cubano.

Evolución de la tasa de cambio

El euro, por su parte, había retrocedido el viernes a 640 CUP desde los 645 CUP del jueves, pero este sábado recuperó ese terreno y vuelve a situarse en 645 CUP, consolidándose como la divisa más valorada en el mercado informal.

La Moneda Libremente Convertible (MLC), en cambio, bajó diez pesos respecto al viernes: de 420 CUP a 410 CUP.

La semana cierra con el dólar en máximos históricos y una escalada sostenida durante todo mayo. A principios de mes el dólar cotizaba a 535 CUP; el 19 de mayo rompió la barrera de los 550 CUP; el 28 de mayo llegó a 568 CUP; y este sábado alcanza los 575 CUP.

En menos de un mes, el dólar ha acumulado una subida de 40 pesos cubanos, lo que representa un incremento de casi el 7,5% frente al peso en el mercado informal.

La tendencia alcista responde a la fuerte demanda de moneda extranjera por parte de la población cubana y la persistente escasez de oferta en el mercado informal. Los cubanos buscan proteger sus ahorros ante la continua depreciación del peso y ante la incertidumbre económica que vive el país.

La escalada del dólar durante mayo refleja un deterioro estructural que va mucho más allá de factores externos. Con el dólar en 575 CUP, el euro en 645 CUP y la MLC en 410 CUP, mayo de 2026 cierra como el peor mes en la historia reciente del peso cubano frente a las divisas en el mercado informal, y todo apunta a que la presión sobre la moneda nacional continuará en las próximas semanas.