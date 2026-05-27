El dólar y el euro siguen disparados en Cuba: así amaneció hoy el mercado informal

Gente en una calle en La Habana y billete de 100 dólares y de 50 euros (Imagen de referencia)

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El mercado informal de divisas en Cuba amaneció este miércoles con nuevas subidas: el dólar se cotiza a 565 pesos cubanos (CUP), el euro a 640 CUP y la Moneda Libremente Convertible (MLC) a 430 CUP, según los datos actualizados del mercado informal recogidos por elTOQUE.

Estas cifras representan nuevos máximos históricos para ambas divisas principales, superando los registros del pasado lunes, cuando el dólar cerró en 560 CUP y el euro en 635 CUP, ambos ya en niveles récord.

La escalada ha sido sostenida e ininterrumpida a lo largo de todo mayo. El dólar abrió el mes en 535 CUP, rompió la barrera histórica de los 550 CUP el 19 de mayo, llegó a 555 CUP el 22 de mayo y alcanzó 560 CUP el pasado domingo, récord por tercer día consecutivo, antes de escalar hasta los 565 CUP de hoy.

El euro siguió una trayectoria similar: partió de 605 CUP el primero de mayo, llegó a 635 CUP el pasado martes como nuevo récord histórico absoluto y hoy escala hasta los 640 CUP.

La brecha entre el mercado informal y la tasa oficial del Banco Central de Cuba —fijada hoy en 507 CUP por dólar y 590,14 CUP por euro— supera los 58 pesos en el caso del dólar, lo que ilustra la profunda distorsión del sistema cambiario de la isla.

En perspectiva histórica, la caída del peso cubano resulta devastadora: en 2020, el dólar se cambiaba a unos 42 CUP en el mercado informal; hoy supera los 565 CUP, una depreciación cercana al 95% en apenas seis años. El dólar superó por primera vez los 500 CUP el 10 de febrero de 2026, y en menos de cuatro meses ha escalado otros 65 pesos.

La demanda de divisas está impulsada por la necesidad de proteger ahorros, financiar la emigración y acceder a productos básicos que solo se venden en moneda extranjera en las tiendas estatales. «Las personas buscan proteger sus ahorros y poder adquisitivo, así como realizar compras de productos básicos e importados que no están disponibles en la moneda nacional», señaló un análisis del pasado lunes.

El impacto sobre la población es directo y brutal. El salario medio en Cuba pierde más del 20% de su valor en un año pese a las subidas oficiales: con un salario medio de 6.930 CUP mensuales en 2025, un trabajador cubano percibe hoy el equivalente a apenas unos 12 dólares al mes al tipo de cambio informal.

El contexto macroeconómico agrava aún más el panorama. Entre enero y abril de 2026, la depreciación interanual promedio del peso fue del 45%, más del doble que en 2025. El economista Pedro Monreal advirtió este mes que el PIB cubano podría caer al menos un 15% en 2026 en un escenario de estanflación, mientras que la CEPAL estimó una contracción del 6,5% y The Economist Intelligence Unit proyectó una caída del 7,2%.

Todo apunta a que la presión sobre el peso cubano no tiene freno a corto plazo: la crisis energética, la escasez estructural y la falta de divisas en las arcas del Estado son consecuencia directa de 67 años de dictadura comunista, y ninguna de esas causas muestra señales de corrección.