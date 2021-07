Andy García: Deben terminar 62 años de tiranía y represión

Andy García / Protestas en Cuba Foto © Citas.in / Facebook

El actor cubanoamericano Andy García afirmó este lunes que en Cuba deben terminar 62 años de tiranía y represión, al referirse a las protestas que sacuden la isla desde el domingo.

García respaldó a las personas que han tomado las calles de al menos 60 ciudades cubanas y defendió su derecho a la libertad.

"Apoyamos a nuestros hermanos cubanos que luchan por sus derechos humanos más básicos. Liberarnos del régimen de Castro está sobre nosotros. Dejemos que la lucha sea alimentada por la verdad, la compasión y el derecho absoluto de todo ser humano a ser libre. ¡Viva Cuba Libre! #soscuba #patriayvida @fhrcuba", posteó en su página de Instagram.

El actor, nacido en La Habana en el año 1956, también publicó imágenes de las protestas en Cuba.

García había dicho hace algunas semanas que "el régimen cubano no tiene la capacidad de cambiar", porque para que se diera un cambio en el país debía establecerse un sistema democrático.

"No hay cambio de parte del régimen, porque ese régimen no tiene la capacidad de cambiar. Hasta que no se elimine ese régimen y se establezca una democracia con respeto a los seres humanos, eso no va a cambiar", comentó en cubanoamericano en una entrevista.

En esa ocasión García había reconocido que el pueblo en la isla, y principalmente la juventud, estaban despertando porque "ya no aguantan más".

Sin embargo, la manifestación que el domingo inició en la ciudad de San Antonio de los Baños y se extendió en cuestión de horas a casi toda la isla, dejó sorprendidos a muchos, especialmente al gobierno cubano.

Miles de cubanos tomaron las calles pacíficamente para exigir el fin de la dictadura y del comunismo en el país, y dijeron estar cansados de la escasez de alimentos y medicinas, de la crisis sanitaria del Covid-19 y de la ineficacia estatal.

El gobierno respondió con represión y autorizó a sus simpatizantes a enfrentar a los que protestan, a la vez que desplegó todas sus fuerzas represivas para contener las manifestaciones.