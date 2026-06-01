Senadora Ashley Moody: «Las administraciones anteriores consintieron al régimen cubano»

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La senadora Ashley Moody (republicana por Florida) publicó este lunes una declaración contundente en la que acusó a las administraciones anteriores de Estados Unidos de haber «consentido al régimen comunista cubano», en contraste con la política de presión máxima que, según ella, caracteriza al gobierno de Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio.

En su mensaje publicado en la red social X, Moody enumeró tres actos concretos que calificó de condescendencia: asistir a juegos de béisbol con el régimen, liberar al único condenado por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996 y, en términos generales, «mimar» a la dictadura comunista.

«Las administraciones anteriores consintieron al régimen comunista cubano, fueron a juegos de béisbol y liberaron a la única persona que condenamos por el derribo de Hermanos al Rescate de 1996», escribió la senadora.

La referencia al béisbol apunta directamente a la visita histórica del presidente Barack Obama a Cuba en marzo de 2016, cuando el 22 de ese mes asistió junto a Raúl Castro a un partido entre una selección cubana y los Tampa Bay Rays en el Estadio Latinoamericano de La Habana, en el marco del deshielo diplomático iniciado en diciembre de 2014.

La mención a la liberación del «único condenado» alude a Gerardo Hernández, agente de inteligencia cubano sentenciado en 2001 a cadena perpetua por conspiración para cometer asesinato en relación con el derribo de 1996, y liberado por Obama en diciembre de 2014 como parte del intercambio de prisioneros que marcó el inicio del acercamiento diplomático.

El derribo al que hace referencia Moody ocurrió el 24 de febrero de 1996, cuando cazas MiG cubanos abatieron dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate sobre aguas internacionales del Estrecho de Florida, matando a cuatro ciudadanos estadounidenses de origen cubano: Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales, cuyos cuerpos nunca fueron recuperados.

En contraste con esas políticas, Moody destacó que bajo Trump y Rubio se logró acusar formalmente a Raúl Castro, en lo que calificó como «la diferencia entre el apaciguamiento y la rendición de cuentas».

El gran jurado federal emitió el indictment contra Castro el 23 de abril de 2026, desclasificado públicamente el 20 de mayo —Día de la Independencia de Cuba— en la Freedom Tower de Miami.

Los cargos incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de homicidio.

Junto a Castro fueron acusados cinco militares cubanos: Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez.

Analistas señalan que el impacto práctico del indictment es limitado: Castro tiene 94 años, no ha pisado territorio estadounidense y no existe tratado de extradición entre Cuba y Estados Unidos.

Moody, quien fue fiscal general de Florida antes de convertirse en senadora, ha mantenido una postura consistentemente dura contra el régimen.

En noviembre de 2025 copatrocinó junto al senador Rick Scott la Ley DEMOCRACIA, orientada a bloquear activos y negar entrada a funcionarios cubanos, y en julio de 2025 respaldó las sanciones de Trump contra Cuba, describiendo al gobierno de la isla como una «dictadura comunista asesina».

La senadora cerró su declaración con un mensaje directo a la comunidad cubanoamericana: «Cuba será libre».