Presidente de Chile se pronuncia sobre posible intervención militar de EE.UU. en Cuba

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El presidente de Chile, José Antonio Kast, declaró este domingo que respaldaría una eventual intervención de Estados Unidos en Cuba, al afirmar que en la isla «no hay democracia» y que su pueblo «está sufriendo por una dictadura de décadas».

Las declaraciones fueron realizadas en una extensa entrevista concedida al Diario El Mercurio, horas antes de su primera Cuenta Pública como mandatario ante el Congreso Nacional, celebrada este lunes.

Consultado sobre si apoyaría en Cuba una acción similar a la que Washington ha impulsado respecto a Venezuela, Kast fue directo.

«En Cuba no hay democracia. Y ese pueblo está sufriendo por una dictadura de décadas. Yo dije que apoyaría a quien saque a Venezuela de la dictadura. Lo mismo digo respecto de otras naciones que son víctimas de una dictadura», expresó Kast.

La agencia ANSA Latina calificó las palabras del mandatario como «una nueva controversia en política exterior», dado que la posibilidad de una intervención extranjera en Cuba es un tema históricamente sensible en la región.

Las declaraciones no son aisladas, sino parte de una línea consistente que Kast ha mantenido desde antes de asumir el cargo el 11 de marzo de 2026.

En febrero pasado, siendo presidente electo, Kast criticó el envío de un millón de dólares de ayuda humanitaria chilena a Cuba, argumentando que no debía sostenerse a una dictadura.

En diciembre de 2025, Kast ya había respaldado públicamente una eventual intervención estadounidense en Venezuela, y en marzo de 2026, durante una conversación en Miami, alabó la política exterior de Donald Trump hacia la región y señaló que en Venezuela «tenía que haber algún tipo de intervención».

En mayo de este año, una diputada chilena impulsó la creación de un tribunal internacional para juzgar crímenes de la dictadura cubana, en sintonía con el discurso del gobierno.

En la entrevista de este fin de semana, Kast también abordó la situación con Venezuela, cuyas relaciones diplomáticas con Chile quedaron rotas en enero de 2025, cuando el régimen de Nicolás Maduro ordenó el cierre de los consulados chilenos en Caracas y Puerto Ordaz.

El mandatario señaló que su gobierno está «expectante» de lo que ocurre en ese país y que espera restablecer los vínculos consulares y diplomáticos. «Creo que para Venezuela es importante normalizar sus relaciones con otros países», afirmó.

La urgencia de esa normalización tiene una dimensión práctica: según el canciller Francisco Pérez Mackenna, más de 700,000 venezolanos viven en Chile y unos 25,000 chilenos residen en Venezuela, y la ruptura diplomática ha dificultado la expulsión o repatriación de ciudadanos venezolanos involucrados en delitos o en situación migratoria irregular.

Las declaraciones de Kast sobre Cuba se producen en un momento de creciente presión internacional sobre la dictadura cubana, con la administración Trump manteniendo una política de presión máxima hacia La Habana y el resto de los regímenes de la región.