Cubana emigra y no es lo que esperaba: "Esto es una Cuba pero con luz, agua y comida"

Una madre cubana identificada como @anitalacubana7 publicó un video en TikTok que resume en una sola frase lo que miles de emigrantes sienten al llegar a Brasil: «Brasil es una Cuba pero con luz, agua y comida».

El video, publicado el 18 de mayo con la descripción «La verdad que nadie cuenta sobre vivir en Brasil», rompe con la imagen idealizada que circula en redes sociales sobre emigrar a ese país y ofrece un testimonio crudo sobre la dureza de empezar desde cero.

«Brasil está muy romantizado en internet, la gente muestra la playa, la fiesta, la vida perfecta, pero casi nadie habla de lo duro que también puede ser vivir aquí», advierte la cubana desde el inicio del video.

La creadora reconoce que al mes de llegar quería regresar a Cuba: «Extrañar a tu familia, empezar desde cero, sentirte solo, trabajar duro, pasar necesidad, aguantar humillaciones y tener miedo, eso también es emigrar».

También señala que Brasil no es ningún paraíso: «Aquí hay pobreza, inseguridad y mucha gente luchando todos los días por sobrevivir».

Sin embargo, establece la diferencia fundamental que justifica el sacrificio: «En Cuba tú puedes trabajar un mes entero y el salario no da ni para un paquete de pollo, y llega un momento donde pierdes hasta las ganas de crecer porque sientes que hagas lo que hagas nunca vas a salir adelante».

Esa desesperanza estructural es lo que, según ella, distingue a los dos países: «Aquí tú puedes trabajar, emprender, abrir un negocio, comprarte tus cosas, ayudar a tu familia y sentir que tu esfuerzo sí vale para algo, y eso cambia completamente la mentalidad de una persona».

El testimonio no es aislado. Tres días antes, la misma @anitalacubana7 contó que vendió su casa, su moto y su negocio en Cuba para emigrar a Brasil, y que lo más duro no fue llegar sin dinero sino el impacto emocional de haber dejado atrás toda su vida.

Otros cubanos en Brasil han compartido experiencias similares: ansiedad, dificultades con el portugués, burocracia, trabajos informales y adaptación a una cultura laboral distinta, todo en contraste con la imagen de playas y fiestas que predomina en TikTok.

El fenómeno responde a una crisis estructural sin precedentes en la isla. El propio ministro de Energía cubano, Vicente de la O Levy, admitió que 2025 fue el año de «la mayor ausencia de combustible» y que en 2026 «no vamos a eliminar los apagones». Hubo provincias con cortes eléctricos de hasta 24 horas diarias.

Ese contexto ha disparado la emigración cubana hacia Brasil a niveles históricos. El éxodo cubano se redirige hacia Brasil, México y Uruguay ante el cierre de vías legales hacia Estados Unidos bajo la administración Trump, según un análisis de Foreign Policy citado el pasado domingo.

Brasil pasó de representar apenas el 0,4% del destino de la emigración cubana en 2021 al 9,1% en 2024, con 22,288 cubanos solicitando asilo ese año, el 32,7% del total nacional de solicitudes de refugio. En 2025, las solicitudes de asilo de cubanos en Brasil superaron las 41,900, un aumento del 88% respecto al año anterior.

«Brasil no es el paraíso que muestran en redes, pero para muchos cubanos sí es un lugar donde por primera vez en mucho tiempo sienten que existe la oportunidad de construir una vida mejor», concluye @anitalacubana7.