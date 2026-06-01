Irán suspende las negociaciones con EE.UU. por los ataques israelíes en Líbano

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Irán paralizó este lunes las negociaciones de paz con Estados Unidos al considerar que los ataques israelíes contra el Líbano constituyen una violación del alto el fuego vigente desde el 8 de abril, según informó la agencia iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

«El equipo negociador iraní suspende las conversaciones y el intercambio de mensajes con Estados Unidos a través de un mediador dado que el régimen sionista sigue cometiendo crímenes en el Líbano», indicó Tasnim, añadiendo que «no habrá diálogo» hasta que cesen las hostilidades en ese país.

El canciller iraní Abás Araqchí respaldó la decisión en X, afirmando que el alto el fuego entre Irán y EE.UU. es «sin lugar a dudas, un alto el fuego en todos los frentes, incluido el Líbano».

Araqchí advirtió que «la violación del alto el fuego establecido el 8 de abril en un solo frente constituye una violación del alto el fuego en todos los frentes» y que «Estados Unidos e Israel son responsables de las consecuencias de cualquier violación».

El presidente del Parlamento iraní y negociador jefe, Mohamad Baqer Qalibaf, también lanzó una advertencia directa: «Toda decisión tiene un precio, y llega el momento de pagar la factura».

La suspensión se produjo el mismo día en que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ordenó bombardeos sobre el distrito de Dahye, en los suburbios chiíes al sur de Beirut, en una nueva intensificación de la ofensiva israelí en Líbano.

El pasado 27 de mayo, Israel había realizado más de 120 ataques aéreos en territorio libanés, uno de los días de mayor intensidad bélica en semanas, episodio que Qalibaf citó como prueba del incumplimiento de la tregua.

En paralelo a la ruptura diplomática, el conflicto armado se recrudeció este lunes en varios frentes. El Comando Central estadounidense informó de que sus fuerzas interceptaron y destruyeron dos misiles balísticos iraníes dirigidos contra tropas de EE.UU. desplegadas en Kuwait, sin que hubiera heridos.

«Estos misiles fueron neutralizados de inmediato y ningún miembro del personal estadounidense resultó herido», señaló el Comando Central, que advirtió que «se mantiene vigilante y continuará protegiendo» a sus efectivos «de la agresión iraní, al tiempo que respalda el alto el fuego vigente».

El Estado Mayor General del Ejército kuwaití también informó de que sus sistemas de defensa aérea estaban interceptando «ataques enemigos», sin especificar las zonas afectadas.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní respondió a ataques estadounidenses previos contra radares y centros de mando en Goruk y en la isla de Qeshm lanzando un ataque contra una base aérea de EE.UU., afirmando que «los objetivos previstos fueron destruidos», sin revelar la localización.

La crisis diplomática llega en el peor momento posible para las negociaciones de paz, mediadas por Pakistán. El pasado 28 de mayo, ambas partes habían alcanzado un preacuerdo para extender el alto el fuego 60 días e iniciar conversaciones formales sobre el programa nuclear iraní.

Sin embargo, Trump devolvió el texto con modificaciones el pasado viernes tras una reunión de dos horas con sus asesores, exigiendo un lenguaje más duro sobre los compromisos nucleares de Irán y la reapertura del Estrecho de Ormuz.

El nudo central de las negociaciones sigue siendo la duración de la moratoria al enriquecimiento de uranio: Washington exige 20 años, mientras Teherán ha ofrecido entre cinco y 15 años.

El senador demócrata Chris Coons resumió la dificultad del momento: «Necesitaremos un acuerdo duro para abordar realmente esta nueva capacidad que Irán ha demostrado en esta guerra».