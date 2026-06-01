¿Qué se sabe de la supuesta renuncia del presidente de Irán?

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El presidente iraní Masoud Pezeshkian habría presentado una carta oficial de renuncia ante la Oficina del Líder Supremo, según publicó en exclusiva el domingo el medio con sede en Londres Iran International, citando una fuente anónima familiarizada con el asunto. La noticia fue desmentida de inmediato por fuentes oficiales del régimen, generando versiones directamente contradictorias sobre el estado político del gobierno iraní.

Según la fuente citada por Iran International, Pezeshkian argumentó en la carta que el presidente y su gobierno habían sido excluidos de los procesos de toma de decisiones más importantes del país, y que el vacío generado por esa situación había permitido a facciones de línea dura del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) tomar el control de asuntos clave.

El mandatario habría señalado que bajo esas circunstancias le era imposible gobernar y cumplir sus responsabilidades legales, por lo que solicitó dimitir de inmediato.

Iran International precisó que no estaba claro si la Oficina del Líder Supremo Mojtaba Khamenei aceptaría la renuncia, aunque subrayó que el contenido de la carta apuntaba a una fractura profunda e inédita en los niveles más altos del poder.

La respuesta oficial no tardó en llegar. La agencia Tasnim, afiliada al CGRI, citó a una fuente gubernamental para afirmar que Pezeshkian no había renunciado y continuaba ejerciendo sus funciones. Seyed Mehdi Tabatabaei, subdirector de comunicaciones de la Presidencia, rechazó el informe en X y aseguró que el presidente «no renunciará a servir al pueblo».

Un funcionario de la Presidencia fue más contundente: «La difusión de rumores por parte de la desacreditada cadena extranjera es una continuación de los ridículos juegos mediáticos anteriores. Han publicado sus propias ilusiones en lugar de la realidad. Se llevarán a la tumba su deseo de destruir la unidad de la nación iraní».

La agencia iraní ISNA publicó declaraciones atribuidas al propio Pezeshkian en las que afirmaba: «Continuaremos el camino con fuerza y firmeza mientras tengamos vida en nuestros cuerpos. O continuamos la gestión con fuerza, o nos convertimos en mártires».

El propio Pezeshkian publicó en su cuenta de X un mensaje en persa que apelaba a la unidad sin mencionar la renuncia: «Enfrentar los grandes desafíos sin soportar las dificultades no es posible. Este dolor compartido nunca se curará de forma aislada».

El episodio se produce en un contexto de tensiones crecientes entre el gobierno civil y el CGRI. Iran International había reportado previamente que el cuerpo militar había restringido gradualmente los poderes presidenciales y tomado el control efectivo de partes clave del gobierno. En mayo, Pezeshkian habría calificado de «completamente irresponsable» y «una locura» un ataque del CGRI contra los Emiratos Árabes Unidos realizado sin conocimiento del gobierno.

Cabe señalar que Iran International es un medio de orientación opositora al régimen iraní, con vínculos a inversores saudíes, y que Media Bias/Fact Check lo califica de credibilidad mixta por su frecuente uso de fuentes anónimas, lo que obliga a tomar la exclusiva con cautela.

La crisis interna ocurre mientras EE.UU. e Irán negocian la extensión del alto al fuego y un posible acuerdo nuclear. El presidente Donald Trump describió el domingo a los negociadores iraníes como «muy duros» y en abril había afirmado que el régimen estaba «seriamente fracturado», citando las divisiones internas como razón para extender el alto al fuego indefinidamente.

Este domingo, Trump también envió cambios al acuerdo de paz propuesto a Irán, sin que se haya hecho pública su «determinación final» sobre el pacto, según fuentes cercanas a la Casa Blanca.