¿Qué se sabe de la supuesta renuncia del presidente de Irán?

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El presidente iraní Masoud Pezeshkian habría presentado una carta oficial de renuncia ante la Oficina del Líder Supremo, según publicó en exclusiva el domingo el medio con sede en Londres Iran International, citando una fuente anónima familiarizada con el asunto. La noticia fue desmentida de inmediato por fuentes oficiales del régimen, generando versiones directamente contradictorias sobre el estado político del gobierno iraní.
Según la fuente citada por Iran International, Pezeshkian argumentó en la carta que el presidente y su gobierno habían sido excluidos de los procesos de toma de decisiones más importantes del país, y que el vacío generado por esa situación había permitido a facciones de línea dura del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) tomar el control de asuntos clave.
El mandatario habría señalado que bajo esas circunstancias le era imposible gobernar y cumplir sus responsabilidades legales, por lo que solicitó dimitir de inmediato.
Iran International precisó que no estaba claro si la Oficina del Líder Supremo Mojtaba Khamenei aceptaría la renuncia, aunque subrayó que el contenido de la carta apuntaba a una fractura profunda e inédita en los niveles más altos del poder.
La respuesta oficial no tardó en llegar. La agencia Tasnim, afiliada al CGRI, citó a una fuente gubernamental para afirmar que Pezeshkian no había renunciado y continuaba ejerciendo sus funciones. Seyed Mehdi Tabatabaei, subdirector de comunicaciones de la Presidencia, rechazó el informe en X y aseguró que el presidente «no renunciará a servir al pueblo».
Un funcionario de la Presidencia fue más contundente: «La difusión de rumores por parte de la desacreditada cadena extranjera es una continuación de los ridículos juegos mediáticos anteriores. Han publicado sus propias ilusiones en lugar de la realidad. Se llevarán a la tumba su deseo de destruir la unidad de la nación iraní».
La agencia iraní ISNA publicó declaraciones atribuidas al propio Pezeshkian en las que afirmaba: «Continuaremos el camino con fuerza y firmeza mientras tengamos vida en nuestros cuerpos. O continuamos la gestión con fuerza, o nos convertimos en mártires».
El propio Pezeshkian publicó en su cuenta de X un mensaje en persa que apelaba a la unidad sin mencionar la renuncia: «Enfrentar los grandes desafíos sin soportar las dificultades no es posible. Este dolor compartido nunca se curará de forma aislada».
El episodio se produce en un contexto de tensiones crecientes entre el gobierno civil y el CGRI. Iran International había reportado previamente que el cuerpo militar había restringido gradualmente los poderes presidenciales y tomado el control efectivo de partes clave del gobierno. En mayo, Pezeshkian habría calificado de «completamente irresponsable» y «una locura» un ataque del CGRI contra los Emiratos Árabes Unidos realizado sin conocimiento del gobierno.
Cabe señalar que Iran International es un medio de orientación opositora al régimen iraní, con vínculos a inversores saudíes, y que Media Bias/Fact Check lo califica de credibilidad mixta por su frecuente uso de fuentes anónimas, lo que obliga a tomar la exclusiva con cautela.
La crisis interna ocurre mientras EE.UU. e Irán negocian la extensión del alto al fuego y un posible acuerdo nuclear. El presidente Donald Trump describió el domingo a los negociadores iraníes como «muy duros» y en abril había afirmado que el régimen estaba «seriamente fracturado», citando las divisiones internas como razón para extender el alto al fuego indefinidamente.
Este domingo, Trump también envió cambios al acuerdo de paz propuesto a Irán, sin que se haya hecho pública su «determinación final» sobre el pacto, según fuentes cercanas a la Casa Blanca.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Política en Irán
CiberCuba te lo explica:
¿Renunció realmente el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian?
El presidente Masoud Pezeshkian no ha renunciado oficialmente, según declaraciones de fuentes oficiales del gobierno iraní, desmintiendo la información publicada por el medio Iran International. Estas contradicciones reflejan tensiones internas en el régimen iraní.
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¿Qué motiva la supuesta renuncia de Pezeshkian?
Según la fuente de Iran International, Pezeshkian habría argumentado que su gobierno fue excluido de los procesos de toma de decisiones importantes, lo que permitió que el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica tomara el control de asuntos clave. La exclusión de procesos de decisión importantes y el control del CGRI motivaron la renuncia.
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¿Cómo ha respondido oficialmente el gobierno iraní a los rumores de renuncia?
El gobierno iraní ha desmentido los rumores de renuncia, afirmando que Pezeshkian sigue ejerciendo sus funciones. El subdirector de comunicaciones y otros funcionarios han rechazado los informes, calificándolos de rumores infundados.
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¿Cuál es el contexto de las tensiones entre el gobierno iraní y el CGRI?
Las tensiones se han incrementado en medio de una crisis política y militar. El CGRI ha restringido gradualmente los poderes presidenciales, tomando control de partes del gobierno, y hay una evidente fractura entre el liderazgo civil y militar de Irán. Las tensiones son resultado del control del CGRI sobre el gobierno y decisiones militares unilaterales.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.