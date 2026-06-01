Beatriz Valdés sobre Cuba: «Creíamos que éramos privilegiados, pero terminamos en un desierto»

La actriz cubana Beatriz Valdés protagonizó una extensa y emotiva entrevista con el periodista venezolano Luis Olavarrieta, publicada en YouTube, en la que lanzó una mirada demoledora sobre el destino que el régimen cubano le impuso a su generación.

En un momento impactante, Valdés describió lo que significó crecer bajo el adoctrinamiento revolucionario: «Me formé en una Cuba poderosísima desde el punto de vista cultural con unas referencias extraordinarias. Crecí en una sociedad donde estábamos apasionados por esas ideas políticas que nos hacían creer que éramos privilegiados en el mundo. Ese camino nos llevó como país a un gran desierto y eso duele».

La actriz, nacida en La Habana en 1963, fue aún más directa al describir el efecto del sistema sobre su generación: «Siento que formé parte de una gran manada que fue empujada a una dirección y que hoy se convierte en un gran desierto».

Valdés se formó desde los ocho años en el Taller Infantil de Teatro Estudio Hubert de Blanck, bajo la dirección de la actriz Raquel Revuelta, y se graduó de la Escuela Nacional de Arte en 1983.

Su consagración llegó con «La bella del Alhambra» (1989), la última película que rodó viviendo en Cuba, que ganó el Premio Goya a la Mejor Película Extranjera de Habla Hispana en 1990 y fue vista por tres millones de espectadores en poco más de tres meses.

En 1992 emigró a Venezuela por amor a un venezolano, con su hijo Mauricio de tres años y medio, y enfrentó un veto televisivo de aproximadamente dos o tres años antes de que Radio Caracas lo rompiera con la novela «Volver a vivir» (1996), junto a Mariano Álvarez.

Sobre la experiencia migratoria, Valdés fue contundente: «El inmigrante está obligado a atravesar un túnel doloroso en el que pierde la piel. Es un desafío completamente lacerante».

Sin embargo, reconoció que Venezuela le devolvió algo fundamental: «En Caracas identifiqué la capacidad que tengo de renacer, de volver a nacer. Somos retazos de los lugares donde hemos estado, pero hay dos retazos importantísimos en mí que son Venezuela y Cuba, y ambos retazos están en Miami conmigo todos los días».

En la entrevista también habló del monólogo que grabó sobre Carmen Teresa Navas, madre del preso político venezolano Víctor Hugo Quero Navas, quien murió bajo custodia el 24 de julio de 2025 tras ser detenido el 1 de enero de ese año, con su muerte ocultada por el Estado venezolano durante más de nueve meses. Carmen Teresa Navas falleció el 18 de mayo sin haber obtenido justicia.

«La señora Carmen era todas esas madres, era la madre de todas las madres, pero además era la madre de Venezuela. Era Venezuela que estaba rompiéndose sus pies para tratar de rescatar a sus hijos», dijo Valdés, quien confesó haber llorado diez horas seguidas para preparar ese monólogo.

Actualmente radicada en Hialeah, Florida, adonde llegó con un contrato de Telemundo, Valdés gestiona proyectos artísticos a través de una fundación sin fines de lucro y mantiene una postura crítica constante hacia la dictadura cubana.

Esta no es la primera vez que la actriz se pronuncia con dureza sobre la situación en la Isla.

En enero de 2023 calificó la represión en Cuba de «demoledor» y afirmó que la Cuba que dejaron atrás «desapareció, ni siquiera está dentro de la quimera de la esperanza». Y tras las protestas del 11 de julio de 2021 ya había dicho que Cuba «tiene derecho a cambiar».

Al cierre de la entrevista, Valdés confesó su mayor miedo profesional: «Me da miedo desaparecer del escenario. Me da miedo desaparecer de la profesión. Este oficio es ingrato porque no depende de nosotros la mayoría de las veces».