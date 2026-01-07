Audiencia clave de este miércoles en corte federal puede cambiar el futuro de cubanos con I-220A

Vídeos relacionados:

Este miércoles, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York celebrará una audiencia crucial que podría redefinir el destino migratorio de miles de cubanos residentes en Estados Unidos que fueron procesados con el formulario I-220A tras ingresar por la frontera sur.

La audiencia se celebrará ante un panel de tres jueces a partir de las 10:00 a.m., y los alegatos serán presentados por el abogado de inmigración, Mark Prada, quien lidera una intensa batalla legal para que se reconozca el I-220A como un registro de admisión válido, en el marco de la Ley de Ajuste Cubano (CAA).

La ley, vigente desde 1966, permite solicitar la residencia permanente tras un año y un día de presencia física en el país, siempre que el solicitante haya sido admitido formalmente o beneficiario de un parole.

En esta ocasión, el caso que se debatirá es el de Aguilar Díaz, una persona a quien se le negó la residencia en base a un fallo anterior de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), bajo el argumento de que el formulario I-220A no constituye un parole y, por tanto, no otorga elegibilidad para regularizar el estatus migratorio.

“Lo que estamos argumentando es básicamente que las personas detenidas en la frontera carecen de derechos para pedir o recibir fianza, por lo que la única manera legal en que pueden ser liberadas es con parole”, explicó Prada en declaraciones a Café Fuerte.

Aunque el alcance inmediato de la decisión se limitaría a los estados de Nueva York, Connecticut y Vermont, un fallo favorable podría sentar un precedente legal significativo para casos similares en todo el país.

Más de 400 mil cubanos podrían verse afectados, muchos de los cuales se encuentran en un limbo migratorio, con solicitudes de asilo pendientes o bajo amenaza de deportación.

Además, la audiencia ocurre en un momento tenso: numerosos inmigrantes con I-220A han sido detenidos, deportados o trasladados a terceros países, una práctica que ha generado alarma entre las comunidades cubanas y organizaciones de derechos migratorios.

Una batalla legal que viene de lejos

La audiencia de este miércoles en Nueva York se produce apenas un mes después de un proceso similar ante el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito en Atlanta, donde también participó el abogado Mark Prada.

En esa ocasión, celebrada el 12 de diciembre, el caso fue presentado por dos mujeres cubanas -una de ellas identificada como Labrada Hechavarría- a quienes se les negó la residencia permanente por haber sido procesadas con un I-220A.

La defensa argumentó que, durante la administración Biden, miles de cubanos fueron clasificados erróneamente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que les otorgó un I-220A en vez de un parole, impidiéndoles beneficiarse de la Ley de Ajuste Cubano.

“El objetivo es que el tribunal reconozca que los portadores del I-220A tienen un estatus similar al parole y, por tanto, pueden acogerse a la Ley de Ajuste Cubano”, declaró Prada.

En esa audiencia, según el abogado José Guerrero, el Gobierno “se quedó sin argumentos” y la defensa fue “magistral”.

De hecho, Guerrero indicó que los jueces presionaron al Gobierno durante su exposición, y que incluso este habría reconocido fallos en el procesamiento de los casos.

¿Qué es el I-220A y por qué está en disputa?

El formulario I-220A es una Orden de Liberación bajo Palabra emitida por ICE a migrantes que no pueden permanecer detenidos, pero cuyo caso sigue en proceso.

Aunque estos migrantes no reciben formalmente un parole, quedan bajo vigilancia y con citaciones ante tribunales de inmigración.

El problema es que el I-220A no equivale a una admisión formal ni a un parole, lo cual los excluye automáticamente de la Ley de Ajuste Cubano, a pesar de cumplir con el requisito de presencia física.

La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) ha sostenido esta interpretación desde su fallo en el caso Cabrera Fernández (2023), generando un vacío legal para miles de cubanos que, aunque han vivido más de un año en EE.UU., no pueden regularizar su estatus.

Lo que está en juego

La decisión del Segundo Circuito -al igual que la del 11º Circuito- no será inmediata.

Podría tomar semanas o meses, y cualquiera de las partes podría apelar ante un plenario de jueces o incluso recurrir al Tribunal Supremo.

Sin embargo, ambas audiencias son vistas como decisivas por abogados y activistas migratorios.

Un fallo favorable podría permitir que los cubanos con I-220A ajusten su estatus y obtengan la residencia permanente, lo que tendría un impacto humanitario y legal de gran alcance.

Por el contrario, una negativa consolidaría una línea jurisprudencial restrictiva que mantendría a miles de personas en un estado de incertidumbre legal prolongado.

En Miami, la audiencia de diciembre generó manifestaciones de apoyo frente a la corte. Familias enteras siguen esperando una decisión que les devuelva la posibilidad de una vida estable en Estados Unidos.

Con la vista de este miércoles en Nueva York, comienza otro capítulo en una lucha legal que podría marcar el destino migratorio de miles de cubanos en todo Estados Unidos.