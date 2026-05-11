Cubano con I-220A deportado denuncia torturas en Villa Marista y teme por su vida

Yoelsi Linares Reyes, un cubano deportado desde Estados Unidos el 9 de febrero de 2026, denuncia públicamente haber sido torturado y amenazado por agentes de la Seguridad del Estado cubano tras su llegada al aeropuerto de La Habana, y pide ayuda urgente para salir de la isla.

Según su testimonio, publicado en el perfil en Facebook del «Movimiento Anticomunista y Defensores de la Libertad» al aterrizar fue interceptado de inmediato por agentes del régimen y trasladado a Villa Marista, la sede del Departamento de Seguridad del Estado en La Habana, documentada internacionalmente como centro de detención arbitraria y torturas contra disidentes.

Captura de Facebook/MOVIMIENTO ANTICOMUNISTA Y DEFENSORES DE LA LIBERTAD

Linares Reyes permaneció detenido en ese centro del 9 al 17 de febrero. «Fui llevado a Villamarista. Allí fui interrogado, allí fui torturado, allí fui amenazado», relató en un video publicado en el mismo perfil.

El 25 de febrero fue nuevamente citado, esta vez en la unidad del Cotorro, donde continuaron las presiones. «Me amenazaron diciéndome que si sacaba nada más un pie de la raya, de la línea, me iban a meter treinta años preso», denunció.

Las autoridades cubanas le advirtieron que debía abandonar el país cuanto antes. «Me dijeron que me dan un tiempo para salir de Cuba y ya que cuando tuviera el dinero listo, sacara el boleto y me fuera, porque no les convenía tenerme a mí aquí en Cuba, porque yo soy un foco como líder», explicó.

Linares Reyes se identifica como miembro del Gobierno Jurídico Constitucional de Transición para Cuba (GJCCT), organización opositora del exilio que reivindica la Constitución cubana de 1940, y afirma haber participado activamente en transmisiones en vivo por YouTube criticando al régimen, lo que habría motivado la represalia de la Seguridad del Estado.

Había vivido en Estados Unidos desde el 16 de agosto de 2022, trabajando en el área de hospitalidad en el WinStar World Casino and Resort, en Oklahoma, sin antecedentes penales ni problemas disciplinarios. Permaneció en el país bajo el formulario I-220A, documento de la agencia de inmigración ICE que libera temporalmente a migrantes bajo supervisión sin otorgarles estatus legal permanente.

Bajo la segunda administración de Donald Trump, los portadores de I-220A se convirtieron en objetivo prioritario de deportaciones, con casi 2,000 cubanos deportados para marzo de 2026. El vuelo del 9 de febrero trasladó a 170 cubanos al Aeropuerto Internacional José Martí.

Desde su regreso, Linares Reyes denuncia vigilancia constante y que familiares y vecinos han sido presionados para distanciarse de él. «Desde mi regreso a Cuba, he sido objeto de vigilancia constante, citaciones y hostigamiento por parte de las autoridades debido a mis opiniones contrarias al régimen», señaló en su denuncia escrita.

Su caso se enmarca en un patrón documentado de represalias del régimen contra deportados con perfil político. En enero de 2026, el activista Guillermo del Sol fue interrogado durante 12 horas por la inteligencia cubana al llegar deportado desde Estados Unidos. En el mismo vuelo en que llegó Linares Reyes, el Ministerio del Interior reconoció que tres personas fueron trasladadas a órganos de investigación al aterrizar.

Linares Reyes hace un llamado urgente a los congresistas cubanoamericanos María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart, así como al secretario de Estado Marco Rubio, para que atiendan su caso. «Temo por mi libertad y por mi integridad física. El régimen cubano me mantiene bajo amenazas y me encuentro en una situación de alto riesgo», advirtió.