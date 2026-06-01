Bota Compota le prepara la sorpresa más emotiva a su hermana en Cuba por su cumpleaños

La hermana de Bota Compota rompió en llanto de emoción al recibir una sorpresa de cumpleaños organizada por su hermano desde Estados Unidos, en un emotivo video publicado en TikTok el pasado sábado.

En el clip de 39 segundos, la joven, que se encuentra en Cuba, es sorprendida por una persona disfrazada de oso. El momento que la desborda emocionalmente llega cuando escucha la voz de su hermano en el famoso audio viral que lo catapultó a la fama: un tema de reparto cubano en el que se le escucha cantar «¡Qué rico! ¡Qué más de la arena que me moja, amiguito! ¡El canto a la zona que hace, mola!».

Bota Compota es el apodo de Anthony Eduardo Pi Vila, un cubano residente en Estados Unidos que se convirtió en fenómeno de internet en abril de 2026 al publicar videos grabados desde su carro mientras trabajaba como repartidor de Amazon.

Su espontaneidad y carisma, especialmente al cantar temas de reparto durante su jornada laboral, lo hicieron enormemente popular entre la comunidad cubana en las redes sociales.

Tras su explosión viral, Anthony comenzó a recibir contrataciones para animar eventos y fiestas, llegando incluso a aparecer como animador en una celebración de quinceañero.

El repartidor cubano que arrasó en redes también recibió el respaldo de figuras de la música cubana: el 16 de abril, Lenier Mesa y Dany Ome se reunieron con él para aconsejarlo y animarlo a aprovechar su momento de fama.

El video del regalo de cumpleaños de su hermana demuestra que, a pesar de la distancia, Anthony mantiene un fuerte vínculo familiar y usa su popularidad de forma creativa para sorprender a sus seres queridos en la isla.

El clip acumuló más de 59,600 reproducciones y 4,310 likes en pocas horas, confirmando que el cariño del público hacia Bota Compota sigue intacto semanas después de su explosión viral.

Desde que Lenier Mesa y Dany Ome apoyaron a Bota Compota en su carrera, el cubano no ha dejado de generar contenido que conecta con su comunidad, y este regalo a su hermana es quizás el capítulo más emotivo de su historia hasta ahora.