Cubanos abandonan el sueño americano: crece el éxodo hacia América Latina

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Un análisis publicado por Foreign Policy documenta un giro histórico en la migración cubana: por primera vez en décadas, la mayoría de los cubanos que huyen de la isla no se dirigen a Estados Unidos sino a países de América Latina, principalmente Brasil, México y Uruguay.

El cambio es consecuencia directa de la campaña de «máxima presión» de la administración Trump, que ha cerrado casi todas las vías legales de entrada a Estados Unidos para los cubanos, mientras la situación humanitaria en la isla se deteriora a un ritmo acelerado por 67 años de dictadura comunista.

Desde que Trump regresó al poder en enero de 2025, su administración incluyó a Cuba en una lista de 39 países con restricciones de viaje y en otra de 75 países con congelamiento indefinido de procesamiento de visas, terminó el programa de parole humanitario y puso fin a las conversaciones bilaterales de migración que se celebraban regularmente bajo Biden.

El resultado en la frontera estadounidense ha sido drástico: los encuentros irregulares con migrantes cubanos cayeron un 99% respecto a períodos similares bajo Biden, pasando de más de 200,000 anuales en los años pico a apenas 32,661 en el año fiscal 2025.

Sin embargo, los cubanos no han dejado de emigrar. Simplemente han cambiado de destino.

En Brasil, las solicitudes de asilo de cubanos casi se duplicaron, de 22,288 en 2024 a 41,919 en 2025, convirtiendo a los cubanos en el 55% de todos los solicitantes de asilo del país y en el grupo de mayor nacionalidad entre los solicitantes.

Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones publicado en marzo de 2026 confirmó que la migración cubana regular neta hacia Brasil casi se triplicó entre 2024 y 2025, sin registrar balances mensuales negativos durante todo el año.

La ruta principal pasa por Guyana —donde los cubanos no necesitan visa— y luego cruza hacia el estado brasileño de Roraima, continuando hacia São Paulo y Paraná en busca de trabajo.

En México, los cubanos pasaron de representar el 23% de las tarjetas de visitante humanitario emitidas entre enero y noviembre de 2024, al 78% entre enero y julio de 2025, una cifra que los propios analistas califican como «números que México nunca había experimentado».

En Uruguay, la Dirección Nacional de Migración registró a los cubanos como la mayor nacionalidad extranjera solicitando residencia en 2025. España también registró un crecimiento sostenido de llegadas cubanas, tanto por asilo como por la Ley de Memoria Democrática de 2022.

La crisis energética en Cuba alimenta este éxodo: la inflación se dispara, los bienes básicos escasean y el combustible se ha agotado, mientras la envejecida red eléctrica de la isla está al borde del colapso. Desde 2021, entre uno y dos millones de cubanos han abandonado la isla según la mayoría de estimaciones.

El giro migratorio tiene además implicaciones geopolíticas. Los principales países receptores —Brasil, México y Uruguay— están gobernados por presidentes de izquierda con disputas públicas con Washington, lo que les otorga una palanca negociadora considerable frente a Estados Unidos.

El análisis de Foreign Policy advierte que este desplazamiento podría complicar la estrategia hemisférica de Trump, ya que estos países tienen menos incentivos para participar en acuerdos de tercer país seguro o vuelos de deportación que son pilares del marco migratorio de la administración.

«Los exiliados de Miami viven en un país ya inclinado al cambio de régimen en Cuba», concluyen los autores Gil Guerra y Diana Roy. «La nueva diáspora se está asentando en países cuya alineación con Washington es condicional, negociable y cada vez más tensa».