Cubana revela cuánto cuesta y qué le exigen para alquilar una casa en Uruguay

La maquilladora y creadora de contenido cubana Nadyelis Valle publicó un reel en Instagram donde describe la agotadora experiencia de buscar alquiler en Montevideo siendo cubana y sin residencia.

En el video de 45 segundos, Valle no escatima en franqueza: «¿Por qué nadie está hablando de lo agotador que puede ser encontrar un alquiler? O sea, buscar trabajo y buscar renta es otra pincha más. Sin palabras, la verdad».

El primer obstáculo que identifica es el sistema de garantías: «El tema de las garantías para uno cubano que no es residente es todo un rollo. La oferta donde no te piden residencia, de igual manera tienes que dar cinco salarios mínimos».

A eso se suman las aseguradoras, que Valle califica de «la misma basura». Además, aseguró que «te piden cinco meses de depósito, más pagar el trámite, más pagar...».

La sección de comentarios del reel abrió un debate inesperado. Varios uruguayos salieron al paso para señalar que el problema no es exclusivo de los cubanos.

«Querida, no es porque seas cubana, a los uruguayos nos pasa lo mismo, así que no pienses que esto es Estados Unidos».

Otros compartieron la frustración desde la solidaridad: «Conseguir alquiler está bravo en todos lados. En Montevideo recuerdo que fue complicado. Se puede, pero es todo un trámite al comienzo, luego sí es más fácil. Ojalá encuentren lo que buscan».

Alguien ofreció una salida práctica: «Puedes ir para una pensión, que no te piden nada hasta que tengas los requisitos para alquilar una vivienda. La gran mayoría pasamos por ese proceso».

No faltó la voz hostil: «Si no te gusta ya sabes dónde está el aeropuerto y así no nos sacan trabajo a los uruguayos». Tampoco faltó la reflexión incómoda: «Me sorprende cómo la gente tiene tan naturalizado cinco meses de depósito».

Uruguay recibió en los años recientes la mayor oleada de cubanos de su historia. El saldo migratorio fue de 5,870 cubanos en 2024 y se disparó a 14,959 en 2025, según datos de Infobae. El censo de 2023 ya registraba 12,400 personas nacidas en Cuba residiendo en el país.

Esa presión migratoria choca con un mercado de alquiler estructuralmente exigente. Los alquileres en pensiones de Montevideo rondan los 9,000 a 12,000 pesos uruguayos mensuales, mientras que las viviendas independientes parten de 13,000 a 18,000 pesos.

Instalarse en una de estas últimas puede requerir entre 1,800 y 4,500 dólares solo para la entrada, según testimonios de cubanas residentes en el país.

El informe 4Mi Cities Montevideo del Mixed Migration Centre confirma que vivienda y empleo son los dos mayores obstáculos para la integración de migrantes en la capital uruguaya.

El Estado ofrece un subsidio de 20,800 pesos mensuales por hasta 24 meses para migrantes en situación de vulnerabilidad, aunque acceder a ese beneficio también requiere trámites.

La experiencia de Valle no es aislada. Hasta 13 migrantes cubanos han llegado a compartir una misma pensión en Uruguay como única alternativa mientras acumulan los requisitos para acceder a un alquiler formal, una realidad que el video de la maquilladora volvió a poner sobre la mesa.