Cubana revela cuánto cuesta y qué le exigen para alquilar una casa en Uruguay

La maquilladora y creadora de contenido cubana Nadyelis Valle publicó un reel en Instagram donde describe la agotadora experiencia de buscar alquiler en Montevideo siendo cubana y sin residencia.
En el video de 45 segundos, Valle no escatima en franqueza: «¿Por qué nadie está hablando de lo agotador que puede ser encontrar un alquiler? O sea, buscar trabajo y buscar renta es otra pincha más. Sin palabras, la verdad».
El primer obstáculo que identifica es el sistema de garantías: «El tema de las garantías para uno cubano que no es residente es todo un rollo. La oferta donde no te piden residencia, de igual manera tienes que dar cinco salarios mínimos».
A eso se suman las aseguradoras, que Valle califica de «la misma basura». Además, aseguró que «te piden cinco meses de depósito, más pagar el trámite, más pagar...».
La sección de comentarios del reel abrió un debate inesperado. Varios uruguayos salieron al paso para señalar que el problema no es exclusivo de los cubanos.
«Querida, no es porque seas cubana, a los uruguayos nos pasa lo mismo, así que no pienses que esto es Estados Unidos».
Otros compartieron la frustración desde la solidaridad: «Conseguir alquiler está bravo en todos lados. En Montevideo recuerdo que fue complicado. Se puede, pero es todo un trámite al comienzo, luego sí es más fácil. Ojalá encuentren lo que buscan».
Alguien ofreció una salida práctica: «Puedes ir para una pensión, que no te piden nada hasta que tengas los requisitos para alquilar una vivienda. La gran mayoría pasamos por ese proceso».
No faltó la voz hostil: «Si no te gusta ya sabes dónde está el aeropuerto y así no nos sacan trabajo a los uruguayos». Tampoco faltó la reflexión incómoda: «Me sorprende cómo la gente tiene tan naturalizado cinco meses de depósito».
Uruguay recibió en los años recientes la mayor oleada de cubanos de su historia. El saldo migratorio fue de 5,870 cubanos en 2024 y se disparó a 14,959 en 2025, según datos de Infobae. El censo de 2023 ya registraba 12,400 personas nacidas en Cuba residiendo en el país.
Esa presión migratoria choca con un mercado de alquiler estructuralmente exigente. Los alquileres en pensiones de Montevideo rondan los 9,000 a 12,000 pesos uruguayos mensuales, mientras que las viviendas independientes parten de 13,000 a 18,000 pesos.
Instalarse en una de estas últimas puede requerir entre 1,800 y 4,500 dólares solo para la entrada, según testimonios de cubanas residentes en el país.
El informe 4Mi Cities Montevideo del Mixed Migration Centre confirma que vivienda y empleo son los dos mayores obstáculos para la integración de migrantes en la capital uruguaya.
El Estado ofrece un subsidio de 20,800 pesos mensuales por hasta 24 meses para migrantes en situación de vulnerabilidad, aunque acceder a ese beneficio también requiere trámites.
La experiencia de Valle no es aislada. Hasta 13 migrantes cubanos han llegado a compartir una misma pensión en Uruguay como única alternativa mientras acumulan los requisitos para acceder a un alquiler formal, una realidad que el video de la maquilladora volvió a poner sobre la mesa.
Preguntas frecuentes sobre el desafío de encontrar alquiler en Montevideo para cubanos
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué es tan difícil encontrar alquiler en Montevideo para los cubanos?
La dificultad para encontrar alquiler en Montevideo se debe principalmente a los requisitos del sistema de garantías. Los cubanos sin residencia enfrentan obstáculos adicionales como el requerimiento de ingresos equivalentes a cinco salarios mínimos y depósitos de varios meses. Además, el mercado de alquiler en Montevideo es estructuralmente exigente, lo que complica aún más la situación para los migrantes cubanos.
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¿Cómo afecta la presión migratoria cubana al mercado de alquiler en Uruguay?
La presión migratoria cubana ha aumentado significativamente en Uruguay, con un incremento notable en el número de cubanos residiendo en el país. Esta oleada migratoria choca con un mercado de alquiler exigente, generando una alta demanda que no siempre puede ser satisfecha, lo que dificulta aún más el acceso a viviendas para los recién llegados.
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¿Existen alternativas para los cubanos que buscan alquilar en Montevideo sin cumplir todos los requisitos?
Sí, una opción para quienes no cumplen con todos los requisitos de alquiler es recurrir a pensiones, que suelen tener menos exigencias iniciales. Algunas personas sugieren empezar en una pensión hasta reunir los requisitos necesarios para alquilar una vivienda formal. Esta alternativa ofrece una solución temporal mientras se cumple con los trámites necesarios.
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¿Qué apoyo ofrece el Estado uruguayo a los migrantes en situación de vulnerabilidad?
El Estado uruguayo ofrece un subsidio de 20,800 pesos mensuales por hasta 24 meses para migrantes en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, acceder a este beneficio requiere cumplir con ciertos trámites, lo que puede ser un proceso complicado para quienes recién llegan al país y aún no tienen toda la documentación en regla.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.