"¿Cuánto dinero necesitas si quieres comenzar de cero en Uruguay?": Cubana detalla gastos y da consejos útiles

La joven cubana @edeny30 compartió en TikTok un vídeo que ya ha generado cientos de reacciones, en el que ofrece una guía práctica para otros cubanos que quieran emigrar a Uruguay, basándose en su propia experiencia.

La influencer desglosa los gastos básicos que implica establecerse en Uruguay: “Si vienes solo o en pareja, te recomiendo alquilarte en una pensión donde solo pagarás los gastos del alquiler mensual, que oscila entre unos 9 000 y unos 12 000 pesos uruguayos”. Según cuenta, esta opción permite ahorrarse otros costos como agua, electricidad o compra de electrodomésticos: “No tienes que comprarte ni una cocina, ni una heladera”.

Pero aclara que “si vienes en familia y te alquilas en un apartamento, se complica”. Ella misma enfrentó barreras: “Tuve que hacer un depósito de tres meses de alquiler, pagar mes entrante y además pagar la mitad del dinero de la escribana, que fueron unos 9 000 pesos. En total, 1 800 dólares. Un platal”.

Sobre los alquileres en Montevideo, precisa que “oscilan entre unos 13 000 y unos 18 000 pesos en adelante”. Recalca que es difícil obtener garantías recién llegado: “No tienes antigüedad laboral, a no ser que tengas un amigo o un familiar que acepte hacer el contrato a su nombre. Y verdaderamente esto no lo recomiendo”.

Para quienes llegan con hijos y deben amueblar desde cero, enumera precios concretos: “Heladera, 12 000 pesos; cocina de 4 hornillas, 4 600; calefón, 5 000; camas, entre 6 000 y 8 000; garrafa de gas con sus accesorios, 4 000”. Y aconseja visitar ferias, Emáus o páginas como “Cubanos en Uruguay” en Facebook para encontrar artículos de segunda mano.

“Entonces, ¿cuánto dinero necesitas? Saca tú tus propios cálculos”, concluye. No obstante, deja sus recomendaciones claras: “Si vienes para una pensión, no traigas menos de 2 500 dólares. Te vas a alquilar en una casa, no traigas menos de 4 500. Pero lo más importante es garantizar un techo, comida y algún dinerito para vivir hasta que encuentres trabajo”.

Reacciones: dudas, advertencias y recomendaciones

Las respuestas al video muestran una comunidad activa con opiniones diversas. “Me quedo en Surinam”, escribió un usuario. Otro agregó: “¿Cómo que depósito de tres meses? En Chile se da uno y la gente se queja”.

Algunos cuestionaron las condiciones de las pensiones: “Una pensión por 9 mil pesos son un juntadero de ratas”, dijo un internauta, mientras otra uruguaya comentó: “No es barato y compartes cocina y baño con extraños”.

Varios usuarios ofrecieron consejos útiles: “Lo más barato es la frontera: Artigas o Rivera, todo te sale a la mitad de precio”, comentó una usuaria. Otro aportó: “Hay vías para obtener la garantía de alquiler junto con la póliza. Solo necesitas tener cédula”. También recomendaron tiendas económicas como Carlos Gutiérrez o mercados de remates.

En medio de los comentarios, surgieron también voces críticas sobre el costo de vida en Uruguay: “País caro, bueno, capaz está mejor que otros de la región, pero la comida ya es cara y los impuestos… tenés que tener un buen trabajo”, reflexionó un uruguayo.

Testimonios que construyen una narrativa migrante

Este testimonio se suma a otros relatos de cubanos en Uruguay que, desde redes sociales, comparten cómo es empezar de cero lejos de la isla. Hace apenas unos días, una cubana recordó el drama del transporte público en Cuba y lo comparó con la accesibilidad en Montevideo: “Muchas veces me tocó ir colgada de la puerta. Literal”.

En febrero, otra joven cubana respondió a críticas sobre Montevideo diciendo que “para mí esto es el desarrollo” y desafió a quienes opinaban mal del país a “vivir como un cubano promedio en la isla” antes de comparar.

Otro caso muy comentado es el de Lisset Catalina, quien contó cómo logró superar las dificultades y construir una vida estable: “Mi país es Uruguay y de acá no pienso emigrar a ningún otro país”.

Los relatos de migrantes cubanos en Uruguay se multiplican y forman parte de una narrativa que, entre dificultades, esfuerzo y agradecimiento, va construyendo el testimonio colectivo de una comunidad que busca rehacer su vida fuera de Cuba.